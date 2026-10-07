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Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (08/10) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (08/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Ariela X Renê X Thaíde se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/10/2026 às 0:11 | Atualizado em 08/10/2026 às 0:12
A Fazenda 2026 - enquete UOL: quem você quer que fique na terceira roça?
A Fazenda 2026 - enquete UOL: quem você quer que fique na terceira roça? - Antônio Charlestian / Record

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Nesta quinta (08/10), a terceira Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Renê e Thaíde disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Ariela parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Renê e Thaíde, confira a seguir.

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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 08/10?

Às 00:10 da madrugada desta quinta (08/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a terceira Roça está entre Renê e Thaíde.

A enquete UOL já conta com mais de mil votos, e Thaíde está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Thaíde é a predileto do público para ser o eliminado do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

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Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

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ENQUETE UOL A FAZENDA 18

  • Ariela - 60,39%;

  • Renê - 23,56%;

  • Thaíde - 16,06%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Ariela - 58,72%;

  • Renê - 25,31%;;

  • Thaíde - 15,97%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na terceira Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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