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A Fazenda | Notícia

Enquete A Fazenda 18 atualizada agora: parcial indica quem deve sair amanhã (08); confira a votação

Acompanhe a parcial da Enquete de A Fazenda 18 atualizada e descubra quem corre o risco de deixar o reality nesta quinta-feira (08). Veja!

Por Eduarda Barreto Publicado em 07/10/2026 às 14:52
Participantes estão na roça dessa semana.
Participantes estão na roça dessa semana. - Divulgação/Record

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Thaíde é o peão que mais precisa vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (7) para escapar da eliminação em A Fazenda 18.

O rapper aparece em último lugar na enquete do Notícias da TV sobre a terceira roça, com 12,47% dos votos. Ele disputará o chapéu com Ariela Carasso e Jottapê. Já Renê Thristan foi vetado da competição e está diretamente na votação do público.

Na parcial, que reúne mais de 12 mil votos, Ariela aparece na liderança, com 57,08% da preferência dos leitores para permanecer no reality.

Thaíde depende da Prova do Fazendeiro

Se o resultado da enquete se repetir na votação oficial, Thaíde precisará conquistar o chapéu de fazendeiro para continuar no reality.

Caso vença a prova e deixe a berlinda, Renê Thristan passará a disputar a permanência diretamente com Ariela e Jottapê.

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O cenário também coloca Renê em uma situação de risco. Como não poderá participar da prova, o peão dependerá exclusivamente da votação do público para permanecer no programa.

Como foi formada a terceira roça de A Fazenda 18?

A terceira roça começou com a indicação de Renê Thristan pelo fazendeiro Sergio Hondjakoff. Em seguida, Ariela Carasso foi a mais votada pelos participantes da sede e puxou Thaíde da baia para a berlinda.

A última vaga ficou com Jottapê, que sobrou no Resta Um. Durante a formação da roça, Alfredo Amaral revelou a determinação do Poder Vermelho que estava em sua posse.

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A dinâmica permitia que ele escolhesse um peão que, em sua vez de salvar alguém no Resta Um, teria o salvamento feito por Alfredo.

Como terminou a dinâmica sem ser salvo, Jottapê ganhou o direito de vetar um dos adversários da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Renê Thristan, que ficou impedido de disputar o chapéu.

Quando acontece a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro acontece na edição ao vivo de A Fazenda 18 nesta quarta-feira (7). O peão ou a peoa que vencer a disputa estará automaticamente salvo da roça.

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Com Renê Thristan vetado, Ariela Carasso, Jottapê e Thaíde disputam a prova. Depois da definição do fazendeiro, a votação popular seguirá entre os três peões que permanecerem na berlinda. A votação oficial acontece no R7.

Enquete: quem você quer que fique em A Fazenda 18?

Segundo a parcial do Notícias da TV, com 12.258 votos:

  • Ariela Carasso: 57,08%
  • Jottapê: 17,83%
  • Renê Thristan: 12,62%
  • Thaíde: 12,47%

Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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