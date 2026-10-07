Enquete A Fazenda 18 atualizada agora: parcial indica quem deve sair amanhã (08); confira a votação
Acompanhe a parcial da Enquete de A Fazenda 18 atualizada e descubra quem corre o risco de deixar o reality nesta quinta-feira (08). Veja!
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Thaíde é o peão que mais precisa vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (7) para escapar da eliminação em A Fazenda 18.
O rapper aparece em último lugar na enquete do Notícias da TV sobre a terceira roça, com 12,47% dos votos. Ele disputará o chapéu com Ariela Carasso e Jottapê. Já Renê Thristan foi vetado da competição e está diretamente na votação do público.
Na parcial, que reúne mais de 12 mil votos, Ariela aparece na liderança, com 57,08% da preferência dos leitores para permanecer no reality.
Thaíde depende da Prova do Fazendeiro
Se o resultado da enquete se repetir na votação oficial, Thaíde precisará conquistar o chapéu de fazendeiro para continuar no reality.
Caso vença a prova e deixe a berlinda, Renê Thristan passará a disputar a permanência diretamente com Ariela e Jottapê.
O cenário também coloca Renê em uma situação de risco. Como não poderá participar da prova, o peão dependerá exclusivamente da votação do público para permanecer no programa.
Como foi formada a terceira roça de A Fazenda 18?
A terceira roça começou com a indicação de Renê Thristan pelo fazendeiro Sergio Hondjakoff. Em seguida, Ariela Carasso foi a mais votada pelos participantes da sede e puxou Thaíde da baia para a berlinda.
A última vaga ficou com Jottapê, que sobrou no Resta Um. Durante a formação da roça, Alfredo Amaral revelou a determinação do Poder Vermelho que estava em sua posse.
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A dinâmica permitia que ele escolhesse um peão que, em sua vez de salvar alguém no Resta Um, teria o salvamento feito por Alfredo.
Como terminou a dinâmica sem ser salvo, Jottapê ganhou o direito de vetar um dos adversários da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Renê Thristan, que ficou impedido de disputar o chapéu.
Quando acontece a Prova do Fazendeiro?
A Prova do Fazendeiro acontece na edição ao vivo de A Fazenda 18 nesta quarta-feira (7). O peão ou a peoa que vencer a disputa estará automaticamente salvo da roça.
Com Renê Thristan vetado, Ariela Carasso, Jottapê e Thaíde disputam a prova. Depois da definição do fazendeiro, a votação popular seguirá entre os três peões que permanecerem na berlinda. A votação oficial acontece no R7.
Enquete: quem você quer que fique em A Fazenda 18?
Segundo a parcial do Notícias da TV, com 12.258 votos:
- Ariela Carasso: 57,08%
- Jottapê: 17,83%
- Renê Thristan: 12,62%
- Thaíde: 12,47%
Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.