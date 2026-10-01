Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (01/10) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (01/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Adryana X Daniel X Maíra se enfrentam
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Nesta quinta (01/10), a segunda Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Adryana Ribeiro e Maíra Charken disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Daniel Erthal parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Adryana Ribeiro e Maíra Charken, confira a seguir.
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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 01/10?
Às 00:40 da madrugada desta quinta (01/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a segunda Roça está entre Adryana Ribeiro e Maíra Charken.
A enquete UOL já conta com mais de mil votos, e Adryana Ribeiro está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Adryana Ribeiro é a predileta do público para ser a eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?
Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 18
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Daniel Erthal - 55,08%;
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Maíra Charken - 25,04%;
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Adryana Ribeiro - 19,52%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
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Daniel Erthal - 54,73%;
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Maíra Charken - 25,61%;
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Adryana Ribeiro - 19,66%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na segunda Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.