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Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (01/10) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (01/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Adryana X Daniel X Maíra se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/10/2026 às 0:43
2º Roça formada
2º Roça formada - Antônio Charlestian/Record

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Nesta quinta (01/10), a segunda Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Adryana Ribeiro e Maíra Charken disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Daniel Erthal parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Adryana Ribeiro e Maíra Charken, confira a seguir.

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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 01/10?

Às 00:40 da madrugada desta quinta (01/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a segunda Roça está entre Adryana Ribeiro e Maíra Charken.

A enquete UOL já conta com mais de mil votos, e Adryana Ribeiro está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Adryana Ribeiro é a predileta do público para ser a eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?

Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 18

  • Daniel Erthal - 55,08%;

  • Maíra Charken - 25,04%;

  • Adryana Ribeiro - 19,52%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Daniel Erthal - 54,73%;

  • Maíra Charken - 25,61%;

  • Adryana Ribeiro - 19,66%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na segunda Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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