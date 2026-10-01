Dudu Camargo comenta polêmicas envolvendo Serginho em A Fazenda: "Quem faz sucesso é imitado"
As discussões sobre o comportamento do ator no reality A Fazenda 2026 ganharam repercussão durante transmissão ao vivo realizada no aplicativo Kwai
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As discussões em torno de Serginho Hondjakoff em A Fazenda 18 foram o principal tema do programa Aquecendo o Feno, transmitido ao vivo no Kwai nesta terça-feira. Apresentada por Christina Rocha, a live contou com a participação de Dudu Camargo, vencedor da edição anterior do programa, e de Gustavo Viotto para analisar os desdobramentos recentes da competição.
Durante a transmissão, o grupo debateu as críticas direcionadas à aparência de Serginho e a repercussão de supostos episódios de bullying dentro da sede. Ao comentar as atitudes dos demais participantes, Dudu Camargo declarou: “Quem faz sucesso é imitado”.
Racismo, assédio e etarismo
O programa também abordou acusações de racismo, assédio e etarismo levantadas contra Serginho no episódio exibido na segunda-feira. As cenas geraram forte engajamento e pedidos de expulsão por parte de usuários nas redes sociais. Questionado sobre o futuro do peão no jogo, Dudu ponderou sobre a gravidade da situação. “Já vimos participantes serem expulsos por muito menos, então vamos esperar o que a equipe jurídica do programa vai decidir”, afirmou o ex-participante.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Kwai atua como parceiro oficial de A Fazenda, disponibilizando conteúdos exclusivos, além de transmissões ao vivo como o próprio Aquecendo o Feno e a Live do Eliminado. A cobertura da plataforma inclui ainda dinâmicas exclusivas na sede do programa, voltadas para aproximar o público dos peões.