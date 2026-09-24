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Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (24)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na primeira Roça

Primeira Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (24); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a primeira peoa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/09/2026 às 0:14
Primeira Roça de A Fazenda 18 será decidida nesta quinta (24)
Primeira Roça de A Fazenda 18 será decidida nesta quinta (24) - Antônio Charlestian/Record

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A 1º Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (24/09), e foi confirmado a favorita do público para quem saiu de A Fazenda. 

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QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 24/09? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A 1ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Sthephanie foi escolhida pelo público como a primeira eliminada da berlindae perdeu o reality com apenas 19,71% dos votos. 

A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Serginho e Giovanna.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

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Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na primeira Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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