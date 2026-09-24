Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (24)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na primeira Roça
Primeira Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (24); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a primeira peoa
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A 1º Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (24/09), e foi confirmado a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
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QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 24/09? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A 1ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Sthephanie foi escolhida pelo público como a primeira eliminada da berlinda, e perdeu o reality com apenas 19,71% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Serginho e Giovanna.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
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Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na primeira Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.