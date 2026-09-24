Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (24/09) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (24/09), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Serginho X Giovanna X Stephanie se enfrentam
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Nesta quinta (24/09), a primeira Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Giovanna e Stephanie disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Serginho Hondjakoff parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Giovanna e Stephanie, confira a seguir.
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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 24/09?
Às 18:25 da noite desta quinta (24/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a primeira Roça está entre Giovanna e Stephanie.
A enquete UOL já conta com mais de 3.614 votos, e Stephanie Gomes está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Stephanie Gomes é a predileta do público para ser a eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?
Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 18
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Serginho Hondjakoff - 46,21%;
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Giovanna Gold - 27,53%;
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Stephanie Gomes - 26,26%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
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Serginho Hondjakoff - 51,38%;
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Giovanna Gold - 26,74%;
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Stephanie Gomes - 21,88%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na primeira Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.