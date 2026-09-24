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Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (24/09) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (24/09), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Serginho X Giovanna X Stephanie se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 24/09/2026 às 18:27
Primeira Roça de A Fazenda 18 será decidida nesta quinta (24)
Primeira Roça de A Fazenda 18 será decidida nesta quinta (24) - Antônio Charlestian/Record

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Nesta quinta (24/09), a primeira Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Giovanna e Stephanie disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Serginho Hondjakoff parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Giovanna e Stephanie, confira a seguir.

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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 24/09?

Às 18:25 da noite desta quinta (24/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a primeira Roça está entre Giovanna e Stephanie.

A enquete UOL já conta com mais de 3.614 votos, e Stephanie Gomes está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Stephanie Gomes é a predileta do público para ser a eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?

Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 18

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Serginho Hondjakoff - 51,38%;

  • Giovanna Gold - 26,74%;

  • Stephanie Gomes - 21,88%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na primeira Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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