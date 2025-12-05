Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (04)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na 11ª Roça
11ª Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (04/12); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou mais uma peoa.
A 11ª Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (04/12), e foi confirmado a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 04/12? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A 11ª Roça da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Tàmires foi escolhida pelo público como a décima primeira eliminada da berlinda, e perdeu o reality com apenas 21,02% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Saory e Mesquita.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.