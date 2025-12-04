Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (04/12); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (04/12) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público sobre peão
A décima primeira Roça de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (04/12), e pela parcial de votação A Fazenda, Mesquita e Tàmires disputam voto a voto quem sai hoje do reality rural.
Somente Saory parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ela aparece bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.
A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Mesquita e Tàmires.
Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 04/12?
Às 20:30h desta quinta (04/12), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a décima primeira Roça está entre Mesquita e Tàmires.
A enquete UOL já conta com mais de 281.668 votos, e aponta que Mesquita é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Mesquita é o predileto do público para ser o décimo primeiro eliminado de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Saory - 38,57%;
-
Tàmires - 34,84%;
-
Mesquita - 26,6%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Saory - 42,76%;
-
Tàmires - 31,08%;
-
Mesquita - 26,16%.
Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 11ª roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.