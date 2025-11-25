fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda nesta terça (25)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na Roça Especial

Roça Especial de A Fazenda foi decidida nesta terça (25/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou mais uma peoa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/11/2025 às 23:35
Roça Especial de A Fazenda tem decisão nesta terça (25)
Roça Especial de A Fazenda tem decisão nesta terça (25) - Reprodução/X/@afazendarecord

Clique aqui e escute a matéria

A Roça Especial de A Fazenda 17 foi definida na noite desta terça-feira (25/11), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 25/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A Roça Especial da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Maria Caporusso foi escolhida pelo público como a eliminada da berlinda especiale perdeu o reality com apenas 47,15% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos da Roça Especial da Fazenda 17 foi: Kathy Maravilha com 27,33% e Fabiano Moraes com 25,52% dos votos. 

Confira os números da nossa enquete a seguir.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que saia na Roça Especial? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes não crava quem vai sair de A Fazenda hoje (25/11); veja parcial de votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes não crava quem vai sair de A Fazenda hoje (25/11); veja parcial de votação

Compartilhe

Tags