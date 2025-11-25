Quem saiu de A Fazenda nesta terça (25)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na Roça Especial
Roça Especial de A Fazenda foi decidida nesta terça (25/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou mais uma peoa
A Roça Especial de A Fazenda 17 foi definida na noite desta terça-feira (25/11), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 25/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A Roça Especial da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Maria Caporusso foi escolhida pelo público como a eliminada da berlinda especial, e perdeu o reality com apenas 47,15% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça Especial da Fazenda 17 foi: Kathy Maravilha com 27,33% e Fabiano Moraes com 25,52% dos votos.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.