Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora eliminação: Grande rejeição deve marcar eliminação pela Roça Surpresa; confira porcentagens de parcial

A Roça surpresa levou Kathy Maravilha, Maria Caporusso e Fabiano Moraes diretamente para a disputa pela permanência no programa

A Roça surpresa elimina um participante de A Fazenda 17 na noite desta terça-feira (25) e pode alterar significativamente as articulações internas do reality.

Sem margem para debates ou pedidos de reconsideração, Kathy Maravilha, Maria Caporusso e Fabiano Moraes foram conduzidos diretamente à berlinda após uma rodada de “matérias escolares”, atividade que exigiu que os participantes associassem características negativas uns aos outros.

A escolha, feita de forma imediata, foi recebida com tensão na sede e reacendeu discussões sobre alianças e fragilidades no elenco.

O que diz a enquete UOL

Embora a decisão final pertença exclusivamente à votação oficial no R7, a enquete do UOL oferece um termômetro antecipado do que o público pode estar pensando.

Até as 20h35 desta terça-feira (25), a parcial acumulava 300.510 votos, indicando o seguinte cenário:

Maria Caporusso — 45,71%

Kathy Maravilha — 43,68%

Fabiano Moraes — 10,61%

Os números apontam Fabiano como o nome mais vulnerável da disputa, já que reúne o menor percentual de votos para permanecer no programa.

Apesar da expressividade da enquete, é importante reforçar que ela não possui validade oficial e funciona apenas como um reflexo momentâneo da opinião dos internautas.

O resultado que definirá quem deixa o reality será divulgado pela própria Record, durante o programa ao vivo, após o encerramento da votação no R7.