Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: última porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (25/11); veja parcial de votação surpreendente
Parciais das enquetes UOL e NE10 mostram uma disputa apertada e cheia de indecisões, mantendo o público dividido sobre quem será eliminada
A reta final da Roça Especial desta terça-feira (25/11) está pegando fogo, e as novas atualizações da Enquete A Fazenda UOL já começam a desenhar o possível eliminado da noite.
A disputa entre Kathy Maravilha e Maria Caporusso segue acirrada, com oscilações constantes que deixam o público dividido sobre quem deve deixar o reality.
Enquanto isso, Fabiano Moraes continua firme e forte. Desde o início das votações, tanto na UOL quanto no NE10, o peão aparece confortável fora da zona de risco, mostrando que, pelo menos por enquanto, a preferência do público permanece ao lado dele.
A votação segue intensa e as parciais mostram uma Roça cada vez mais apertada entre Kathy e Maria. A atualização das 22h desta terça revela que a UOL — que já ultrapassa 322.079 votos — aponta Maria Caporusso como a participante mais provável de sair de A Fazenda hoje.
No NE10, o cenário é parecido: Maria também lidera as intenções de eliminação.
A virada surpreende: durante boa parte do dia, Kathy Maravilha ocupou a liderança nas porcentagens das enquetes. Mas, nas últimas horas, Maria ultrapassou a rival, deixando a disputa ainda mais imprevisível.
Vale lembrar que os votos desta Roça são para eliminar, o que faz qualquer mudança de última hora virar o jogo completamente. Até o programa começar, tudo pode acontecer — e cada voto conta.
Confira abaixo as porcentagens atualizadas e participe da nossa enquete para ajudar a definir quem vai sair de A Fazenda hoje (25/11).
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Maria Caporusso - 45,91%;
-
Kathy Maravilha - 43,96%;
- Fabiano Moraes - 10,12%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Maria Caporusso – 46,28%;
-
Kathy Maravilha – 43,22%;
-
Fabiano Moraes – 10,50%.
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.