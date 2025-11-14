fechar
Carol e Saory pressionam Dudu após mudança de estratégia e aliança inesperada

A movimentação recente do apresentador, que se aproximou de Shia Phoenix, Toninho Tornado e outros aliados pontuais, acendeu um alerta entre as peoas

Por Bruna Oliveira Publicado em 14/11/2025 às 15:33
Carol e Saory tentam fazer Dudu reagir
Carol e Saory tentam fazer Dudu reagir - Reproduão/RecordPlus

O clima pesou na sede de A Fazenda 17 depois que Carol Lekker e Saory Cardoso decidiram chamar Dudu Camargo para uma conversa franca sobre os rumos que ele tomou no jogo.

A movimentação recente do apresentador, que passou a se aproximar de Shia Phoenix, Toninho Tornado e outros aliados pontuais, acendeu um alerta entre as peoas, que enxergaram na escolha uma guinada arriscada.

A modelo foi direta ao questionar o colega, argumentando que o problema não era a formação de um grupo, mas o motivo que impulsionou essa nova composição.

Para Carol, Dudu estaria se protegendo ao se alinhar a uma maioria que, segundo ela, “não vale nada”, movimento que poderia comprometer toda a trajetória construída por ele até aqui.

“Você jogou tão bem até agora para acabar assim?”, indagou em tom de frustração.

A tentativa de fazê-lo repensar a estratégia, no entanto, encontrou resistência. Dudu manteve a defesa da nova rota e reagiu de forma que incomodou as duas.

Irritada, Saory afirmou que o apresentador costuma se sentir atacado sempre que é confrontado, o que, para ela, impede diálogos mais transparentes. Ao deixar a conversa, sintetizou sua insatisfação: “Ele se aborrece, se ofende e começa a atacar”.

