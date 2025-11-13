Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: a poucas horas antes da eliminação, parcial aponta virada de participante; veja porcentagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na berlinda, Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a permanência no reality rural por, pelo menos, mais uma semana

Clique aqui e escute a matéria

A Fazenda 17 se aproxima de mais uma despedida nesta quinta-feira (13), quando o público definirá quem deixa o jogo na 8ª Roça da temporada.

Três participantes — Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado — disputam a preferência da audiência para seguir na disputa pelo prêmio milionário oferecido pelo reality rural da Record.

Com a votação oficial concentrada no portal R7, resta ao público decidir quais nomes continuam no programa por, pelo menos, mais uma semana.

Enquanto isso, levantamentos independentes sinalizam possíveis movimentos da audiência antes do anúncio ao vivo.

Parcial da UOL indica possível eliminado



Uma das consultas populares mais acompanhadas, a enquete promovida pelo UOL, apontava às 20h38 desta quinta que Carol Lekker e Toninho Tornado reuniam as maiores porcentagens de votos para permanecer no jogo, com 35,21%% e 35,18%, respectivamente.

Já Matheus Martins aparecia atrás dos concorrentes, somando29,61% no mesmo horário. Caso essa tendência se mantenha até o resultado oficial, Matheus tende a ser o nome mais provável a deixar “A Fazenda 17” nesta noite.

A parcial, no entanto, mostra uma reviravolta, já que na tarde de hoje quem aparecia como eliminado era Toninho Tornado.

Últimos vencedores de A Fazenda 17

2024: Sacha Bali (ator)

2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)

2022: Bárbara Borges (atriz)

2021: Rico Melquiades (influenciador)

2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

Quem merece ficar em A Fazenda? Vote em nossa enquete: