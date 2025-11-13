fechar
A Fazenda |

Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: a poucas horas antes da eliminação, parcial aponta virada de participante; veja porcentagens

Na berlinda, Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a permanência no reality rural por, pelo menos, mais uma semana

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/11/2025 às 20:47
Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado estão na 8ª Roça de A Fazenda 17
Reprodução/RecordTV

A Fazenda 17 se aproxima de mais uma despedida nesta quinta-feira (13), quando o público definirá quem deixa o jogo na 8ª Roça da temporada.

Três participantes — Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado — disputam a preferência da audiência para seguir na disputa pelo prêmio milionário oferecido pelo reality rural da Record.

Com a votação oficial concentrada no portal R7, resta ao público decidir quais nomes continuam no programa por, pelo menos, mais uma semana.

Enquanto isso, levantamentos independentes sinalizam possíveis movimentos da audiência antes do anúncio ao vivo.

Parcial da UOL indica possível eliminado

Uma das consultas populares mais acompanhadas, a enquete promovida pelo UOL, apontava às 20h38 desta quinta que Carol Lekker e Toninho Tornado reuniam as maiores porcentagens de votos para permanecer no jogo, com 35,21%% e 35,18%, respectivamente.

Já Matheus Martins aparecia atrás dos concorrentes, somando29,61% no mesmo horário. Caso essa tendência se mantenha até o resultado oficial, Matheus tende a ser o nome mais provável a deixar “A Fazenda 17” nesta noite.

A parcial, no entanto, mostra uma reviravolta, já que na tarde de hoje quem aparecia como eliminado era Toninho Tornado.

Últimos vencedores de A Fazenda 17

  • 2024: Sacha Bali (ator)
  • 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
  • 2022: Bárbara Borges (atriz)
  • 2021: Rico Melquiades (influenciador)
  • 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

Quem merece ficar em A Fazenda? Vote em nossa enquete:

