Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (11/11); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (11/11) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público sobre peões
Clique aqui e escute a matéria
A Roça Especial de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta terça (11/11), e pela parcial de votação A Fazenda, Shia e Michelle Barros estão entre quem sai hoje do reality rural.
Fabiano Moraes e Créo Kellab parecem não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, eles aparecem bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por eles.
A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Shia e Michelle Barros.
Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
BONINHO choca ao revelar lista de quem JAMAIS VAI ENTRAR no BBB
R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 11/11?
Às 21:30h desta terça (11/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a Roça Especial está entre o casal Shia e Michelle Barros.
A enquete UOL já conta com mais de 119.533 votos, e aponta que Shia e Michelle Barros é quem vão sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde eles são os prediletos do público para serem os oitavos eliminados de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete também está na porcentagem, confira mais adiante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Fabiano Moraes - 34,91%;
-
Créo Kellab - 34,89%;
- Shia Phoenix - 26,66%;
- Michelle Barros - 3,54%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Fabiano Moraes – 39,59%;
-
Créo Kellab – 35,24%;
-
Shia Phoenix – 14,73%;
-
Michelle Barros – 10,43%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer salvar do Super Paiol?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.