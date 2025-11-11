Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair de A Fazenda hoje (11/11); veja parcial de votação

fechar
Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (11/11) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público sobre peões

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 11/11/2025 às 21:29 | Atualizado em 11/11/2025 às 21:37
Créo, Fabiano, Michelle e Shia disputam o super paiol nesta terça (11)
Créo, Fabiano, Michelle e Shia disputam o super paiol nesta terça (11) - Reprodução/X/@afazendarecord

A Roça Especial de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta terça (11/11), e pela parcial de votação A Fazenda, Shia e Michelle Barros estão entre quem sai hoje do reality rural.

Fabiano Moraes e Créo Kellab parecem não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, eles aparecem bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por eles.

A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Shia e Michelle Barros.

Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 11/11?

Às 21:30h desta terça (11/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a Roça Especial está entre o casal Shia e Michelle Barros.

A enquete UOL já conta com mais de 119.533 votos, e aponta que Shia e Michelle Barros é quem vão sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde eles são os prediletos do público para serem os oitavos eliminados de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete também está na porcentagem, confira mais adiante. 

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Fabiano Moraes - 34,91%;

  • Créo Kellab - 34,89%;

  • Shia Phoenix - 26,66%;
  • Michelle Barros - 3,54%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Fabiano Moraes – 39,59%;

  • Créo Kellab – 35,24%;

  • Shia Phoenix – 14,73%;

  • Michelle Barros – 10,43%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer salvar do Super Paiol? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

ENQUETE A FAZENDA 17

