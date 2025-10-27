A Fazenda 17: Michelle Barros revela quem vai indicar à roça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Michelle Barros é a dona do chapéu de fazendeiro esta semana e já definiu eu alvo em "A Fazenda 17", em conversa com o aliado Shia Phoenix.

Martelo batido! A fazendeira Michelle Barros iniciou a definição de sua estratégia para a próxima formação da roça em "A Fazenda 17".

Em conversa com o aliado e suposto affair Shia Phoenix, ela revelou quem considera indicar à berlinda.

Michelle Barros quer indicar Dudu Camargo à roça

Michelle confidenciou a Shia que quer indicar Dudu Camargo diretamente à berlinda, justificando que o ex-apresentador está "fugindo demais" das votações e seria um nome "legal" para enfrentar o público.

A jornalista também analisou cenários de votação, propondo configurar uma roça pelo voto com Yoná Sousa. Michelle calculou as possíveis puxadas: Carol Lekker poderia puxar Matheus Martins ou Créo Kellab; Yoná também poderia puxar Tamires ou Créo.

Shia, ao ouvir a Fazendeira, buscou ponderar a decisão, mas revelou que Dudu Camargo estava ativamente articulando votos dentro da sede, com a intenção de colocar Carol Lekker como alvo principal, revela o Notícias da TV.

Segundo o ator, Dudu detalhou um plano para que o grupo controlasse as puxadas, assegurando que Kathy Maravilha sobrasse no Resta Um. A missão de Kathy seria vetar Will Guimarães da Prova do Fazendeiro.

Apesar de ter conhecimento do plano, Shia confessou estar desconfiado de Dudu, mencionando ter ouvido Carol chamá-lo para conversar, escutando seu próprio nome ser citado na ocasião.