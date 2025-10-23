fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda hoje (23/10)? Saory, Nizam e Tamires foram para quinta roça

Quem será o novo eliminado ou eliminada de "A Fazenda 17"? Quinta berlinda da edição é disputada entre Saory, Tamires e Nizam; confira.

Por Thallys Menezes Publicado em 23/10/2025 às 21:25 | Atualizado em 23/10/2025 às 21:25
Adriane Galisteu em "A Fazenda"
Adriane Galisteu em "A Fazenda" - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Quem vai sair na quinta roça de "A Fazenda 17"? 

Cinco peões e peoas já deixaram o jogo que vale R$ 2 milhões, e mais um será eliminado nesta quinta-feira (23/10)? Confira em tempo real o que vem aí!

Quem está na roça de A Fazenda?

  • Saory Cardoso - Indicado pelo
  • Tamires Assis - Sobrou no Resta Um
  • Nizam Hayek - Mais votado da casa

Michelle Barros também estava na roça, puxada da baia por Nizam, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro. 

Quem saiu de A Fazenda hoje?

O resultado da segunda roça de "A Fazenda 17" ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando houver definição.

Enquanto isso, vote em nossa enquete sobre a roça: 

Maiores rejeições de A Fazenda 17 até agora

Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar (4ª roça)

Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar (2ª roça)
 
Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar (3ª roça)

Gabily - 26,95% dos votos para ficar (1ª roça)

