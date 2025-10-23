Quem saiu de A Fazenda hoje (23/10)? Saory, Nizam e Tamires foram para quinta roça
Quem será o novo eliminado ou eliminada de "A Fazenda 17"? Quinta berlinda da edição é disputada entre Saory, Tamires e Nizam; confira.
Quem vai sair na quinta roça de "A Fazenda 17"?
Cinco peões e peoas já deixaram o jogo que vale R$ 2 milhões, e mais um será eliminado nesta quinta-feira (23/10)? Confira em tempo real o que vem aí!
Quem está na roça de A Fazenda?
- Saory Cardoso - Indicado pelo
- Tamires Assis - Sobrou no Resta Um
- Nizam Hayek - Mais votado da casa
Michelle Barros também estava na roça, puxada da baia por Nizam, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro.
Quem saiu de A Fazenda hoje?
O resultado da segunda roça de "A Fazenda 17" ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando houver definição.
Maiores rejeições de A Fazenda 17 até agora
Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar (4ª roça)
Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar (2ª roça)
Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar (3ª roça)
Gabily - 26,95% dos votos para ficar (1ª roça)