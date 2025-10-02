fechar
Quem saiu de A Fazenda hoje (02/10)? Veja resultado da segunda roça em tempo real

Hora da verdade em "A Fazenda 17"! O reality rural da Record anuncia quem vai sair: Walério Araújo, Renata Muller ou Duda Wendling.

Por Thallys Menezes Publicado em 02/10/2025 às 22:01 | Atualizado em 02/10/2025 às 22:01
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda"
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda" - Divulgação/Record

"A Fazenda 17" chega a um momento decisivo! 

Após a saída da funkeira Gabily na primeira roça, a segunda disputa da nova edição do reality promete fortes emoções até o último voto. 

Quem será que vai deixar a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (02/10)? Acompanhe em tempo real o resultado!

Quem foi para a roça de A Fazenda?

  • Walério Araújo - Indicado por Yoná, por meio do poder do Lampião
  • Renata Muller - Sobrou no Resta Um
  • Duda Wendling - Puxada por Walério

Rayane Figliuzzi estava na roça, indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro. 

Quem saiu de A Fazenda hoje?

O resultado da segunda roça de "A Fazenda 17" ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando houver definição. Siga acompanhando!

Quem são os vencedores mais recentes de A Fazenda?

  • 2024: Sacha Bali 
  • 2023: Jaquelline Grohalski
  • 2022: Bárbara Borges
  • 2021: Rico Melquiades
  • 2020: Jojo Todynho
  • 2019: Lucas Viana
  • 2018: Rafael Ilha
  • 2017: Flávia Viana
  • 2016: Douglas Sampaio

