Quem saiu de A Fazenda hoje (02/10)? Veja resultado da segunda roça em tempo real
Hora da verdade em "A Fazenda 17"! O reality rural da Record anuncia quem vai sair: Walério Araújo, Renata Muller ou Duda Wendling.
"A Fazenda 17" chega a um momento decisivo!
Após a saída da funkeira Gabily na primeira roça, a segunda disputa da nova edição do reality promete fortes emoções até o último voto.
Quem será que vai deixar a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (02/10)? Acompanhe em tempo real o resultado!
Quem foi para a roça de A Fazenda?
- Walério Araújo - Indicado por Yoná, por meio do poder do Lampião
- Renata Muller - Sobrou no Resta Um
- Duda Wendling - Puxada por Walério
Rayane Figliuzzi estava na roça, indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo, mas saiu ao ganhar a Prova do Fazendeiro.
Quem saiu de A Fazenda hoje?
O resultado da segunda roça de "A Fazenda 17" ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando houver definição. Siga acompanhando!
Quem são os vencedores mais recentes de A Fazenda?
- 2024: Sacha Bali
- 2023: Jaquelline Grohalski
- 2022: Bárbara Borges
- 2021: Rico Melquiades
- 2020: Jojo Todynho
- 2019: Lucas Viana
- 2018: Rafael Ilha
- 2017: Flávia Viana
- 2016: Douglas Sampaio