'A Fazenda 17': Yoná Sousa detona rivais após não encontrar pó de café
A advogada acusou o grupo rival de esconder o café e não poupou críticas: "Bando de miseráveis, tenho pena!", causando alvoroço entre os peões.
O clima em A Fazenda 17 começou quente nesta terça-feira (30). Yoná Sousa, visivelmente irritada, não conseguiu encontrar o pó de café para preparar sua bebida e rapidamente acusou o grupo rival de esconder o item.
A advogada chegou à cozinha esperando seu café da manhã e se deparou apenas com o pó já usado no coador.
Desesperada, foi até a despensa e nada encontrou. Sem pensar duas vezes, soltou o verbo: “Não quero nem saber desse negócio de é nosso ou não é nosso, vou comer o que tiver, porque nem café nessa casa eu posso tomar aqui, é uma miséria! Bando de miseráveis, tenho pena!”
Enquanto isso, Michelle Barros tentou acalmar a situação e explicou a Kathy Maravilha que o pó havia acabado, mas que ainda havia grãos na despensa.
Nizam Hayek, responsável por moer o café, estava ocupado com o trato das ovelhas e ainda não havia feito a bebida.
Mesmo diante da explicação, Yoná continuou reclamando: “O discurso é lindo, mas, na prática, é uma miséria, é bom que o Brasil está vendo!”
A situação chamou a atenção dos colegas. Shia Phoenix comentou, irritado com a gritaria: “Come o que quiser, tudo é briga, discussão.
Se quiser comer tijolo moído, come!” O ator ainda comentou com Dudu Camargo: “Tudo tem limite, uma senhora começa a manhã já xingando e berrando, meu irmão, acho que precisa procurar um psicólogo, porque não tem motivo, ninguém a agrediu, ninguém falou nada!”
