Christina Rocha aponta possível affair entre Tina e Serginho em live de a Fazenda 2026
Apresentadora levantou a possibilidade de romance durante transmissão ao vivo e Bruno Tálamo saiu em defesa de peão injustiçado.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A dinâmica de A Fazenda 18 segue rendendo fortes repercussões fora do confinamento. Durante a live Aquecendo o Feno, transmitida pelo Kwai nesta terça-feira (06/10), a apresentadora Christina Rocha levantou a possibilidade de um novo romance surgir no reality show da Record. Na ocasião, ela disparou que “A Tina está dando em cima do Serginho”, referindo-se ao interesse da participante em Serginho Hondjakoff.
A transmissão contou com a participação dos comentaristas Bruno Tálamo, ex-peão de A Fazenda 14, e do jornalista de celebridades Gabriel Perline. O programa abordou os principais acontecimentos da semana no jogo, dividindo opiniões entre os convidados sobre as estratégias e posturas dos peões confinados.
- Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (1)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na segunda Roça
- Dudu Camargo comenta polêmicas envolvendo Serginho em A Fazenda: "Quem faz sucesso é imitado"
- Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (01/10) de A Fazenda; saiba como está a votação
Defesa e críticas ao jogo de Serginho Hondjakoff
Questionado por Christina Rocha sobre de que lado estaria caso estivesse na competição, Bruno Tálamo foi direto: “Estaria ao lado de Serginho, ele vem sendo injustiçado”. O ex-peão ainda pontuou que Ana Bruna foi quem “mais pegou pesado” na situação envolvendo uma insinuação de importunação sexual contra o colega de confinamento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por outro lado, Gabriel Perline avaliou que o participante ainda possui margem para reagir na disputa. “Serginho não está morto no jogo”, afirmou. No entanto, o jornalista também criticou a postura do peão dentro da casa: “Serginho está se fazendo de perdido, falta sangue nos olhos e noção. Ele não faz com objetivo de maldade, mas incomoda as pessoas”. Segundo Perline, os peões ainda demonstram não compreender completamente a dinâmica do programa.
Repercussão de outros participantes
O comportamento de outros nomes do elenco também entrou na pauta da live no Kwai. Sobre Mônica Fonseca, Bruno Tálamo declarou: “Um amor de pessoa que não estou reconhecendo na Fazenda. O jogo dela está ruim, com falas arrogantes e incitando violência corpo a corpo”.
Já Gabriel Perline direcionou suas críticas a Maíra Charken, avaliando que a peoa “está ficando debochada” no decorrer do reality show. As análises reforçaram o clima de tensão e as movimentações estratégicas que continuam agitando os bastidores e as redes sociais em torno de A Fazenda 18.