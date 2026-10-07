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Reality | Notícia

Christina Rocha aponta possível affair entre Tina e Serginho em live de a Fazenda 2026

Apresentadora levantou a possibilidade de romance durante transmissão ao vivo e Bruno Tálamo saiu em defesa de peão injustiçado.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/10/2026 às 11:42
Christina Rocha aponta possível affair entre Tina e Serginho em live: "Está dando em cima dele"
Christina Rocha aponta possível affair entre Tina e Serginho em live: "Está dando em cima dele" - Kwai

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A dinâmica de A Fazenda 18 segue rendendo fortes repercussões fora do confinamento. Durante a live Aquecendo o Feno, transmitida pelo Kwai nesta terça-feira (06/10), a apresentadora Christina Rocha levantou a possibilidade de um novo romance surgir no reality show da Record. Na ocasião, ela disparou que “A Tina está dando em cima do Serginho”, referindo-se ao interesse da participante em Serginho Hondjakoff.

A transmissão contou com a participação dos comentaristas Bruno Tálamo, ex-peão de A Fazenda 14, e do jornalista de celebridades Gabriel Perline. O programa abordou os principais acontecimentos da semana no jogo, dividindo opiniões entre os convidados sobre as estratégias e posturas dos peões confinados.

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Defesa e críticas ao jogo de Serginho Hondjakoff

Questionado por Christina Rocha sobre de que lado estaria caso estivesse na competição, Bruno Tálamo foi direto: “Estaria ao lado de Serginho, ele vem sendo injustiçado”. O ex-peão ainda pontuou que Ana Bruna foi quem “mais pegou pesado” na situação envolvendo uma insinuação de importunação sexual contra o colega de confinamento.

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Por outro lado, Gabriel Perline avaliou que o participante ainda possui margem para reagir na disputa. “Serginho não está morto no jogo”, afirmou. No entanto, o jornalista também criticou a postura do peão dentro da casa: “Serginho está se fazendo de perdido, falta sangue nos olhos e noção. Ele não faz com objetivo de maldade, mas incomoda as pessoas”. Segundo Perline, os peões ainda demonstram não compreender completamente a dinâmica do programa.

Repercussão de outros participantes

O comportamento de outros nomes do elenco também entrou na pauta da live no Kwai. Sobre Mônica Fonseca, Bruno Tálamo declarou: “Um amor de pessoa que não estou reconhecendo na Fazenda. O jogo dela está ruim, com falas arrogantes e incitando violência corpo a corpo”.

Já Gabriel Perline direcionou suas críticas a Maíra Charken, avaliando que a peoa “está ficando debochada” no decorrer do reality show. As análises reforçaram o clima de tensão e as movimentações estratégicas que continuam agitando os bastidores e as redes sociais em torno de A Fazenda 18.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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