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Reality | Notícia

Quem são os escolhidos do grupo Pop que entram no Estrelas da Casa? Veja os participantes

Os primeiros nomes foram definidos após votação do público e escolha dos mentores; reality ainda terá participantes do Pagode nesta quinta (27).

Por Daniela de Sá Publicado em 26/08/2026 às 0:00
Estrelas da Casa, reality show musical da Globo, anuncia participantes do grupo Pop.
Estrelas da Casa, reality show musical da Globo, anuncia participantes do grupo Pop. - Foto: Reprodução/Globoplay

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A nova temporada de Estrelas da Casa começou nesta terça-feira (25) com uma novidade na formação do elenco. Os primeiros participantes do reality musical foram definidos a partir de uma votação popular no gshow, enquanto os demais nomes foram escolhidos pelo mentor responsável pela categoria Pop, Júnior, e a conselheira do reality, Anitta.

Tori e Enzo Cespom foram os dois artistas selecionados pelo público. Eles receberam 20,49% e 18,23% dos votos, respectivamente, e garantiram as primeiras vagas da temporada.

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Os outros participantes foram definidos pelos mentores do programa, que tiveram a missão de completar o elenco da categoria e apostar em artistas com diferentes estilos, trajetórias e experiências na música.

A dinâmica faz parte da proposta desta edição, que reúne votação dos espectadores e escolhas dos profissionais envolvidos no reality.

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Na próxima quinta-feira (27), será a vez dos representantes do Pagode entrarem em cena. Assim como aconteceu com o Pop, o público terá participação na escolha dos integrantes, enquanto Belo será responsável por selecionar outros talentos para a competição.

Enquanto o novo grupo não é apresentado, confira quem são os participantes do Pop:

Tori

Natural de Teresina (PI), Tori tem 29 anos e começou a cantar profissionalmente aos 13. Recentemente, lançou um álbum solo e ganhou destaque com a música “Bom Dia”, que já ultrapassou 8 milhões de reproduções.

Enzo Cespom

Aos 23 anos, o carioca aprendeu a tocar violão sozinho aos 15, mesma época em que começou a cantar. Atualmente, integra um coro que apresenta versões em português de sucessos internacionais.

Cinara

Natural de Salvador (BA), Cinara tem 22 anos e descobriu o desejo de seguir carreira como cantora ainda na escola, depois de interpretar uma música de Rihanna. A artista já possui mais de 100 composições autorais e foi indicada ao Prêmio R&B Brazil em 2025.

Yudchi

De Osasco (SP), Yudchi tem 26 anos e acumula experiência no teatro musical desde os 12. Entre seus trabalhos estão produções como O Rei Leão e Ney Matogrosso – Homem com H. O artista também já lançou cinco músicas autorais.

Paula Tavares

A carioca de 24 anos começou profissionalmente na música há oito anos, gravando canções para dublagens. Também integrou o elenco da peça Fala Sério, Mãe! e ganhou repercussão nas redes sociais com um cover de Whitney Houston.

Gabriel Nandes

Natural de Anápolis (GO), Gabriel Nandes começou a ganhar reconhecimento ainda na adolescência, com apresentações na cidade. Aos 29 anos, já acumula parcerias com nomes como Xamã, Péricles e Xande de Pilares. Ele também já dividiu o palco com Priscilla e participou do Pipoca da Ivete, em 2025.

Álec

Aos 24 anos, Álec é natural de Ananindeua (PA) e reúne diferentes habilidades artísticas. Além de cantar, ele dança, atua, compõe e pinta. Por suas referências em Michael Jackson, ganhou dos vizinhos o apelido de “Michael Jackson do Pará”.

Emma

Criada em Salvador (BA), Emma tem 28 anos e também construiu uma trajetória ligada à dança. Ela estudou na Coreia do Sul e integrou o girl group EVE, inspirado no universo do k-pop, com o qual se apresentou pelo Brasil. Atualmente, é cantora do bloco de carnaval Casa Comigo, de São Paulo.

Filgueira

Natural de Arez (RN), Filgueira tem 28 anos e atua como cantor e compositor. Autodidata no violão, escreve músicas em português, inglês e espanhol. O artista também já gravou uma canção com Whindersson Nunes, embora a faixa ainda não tenha sido lançada oficialmente.

Leonna

Leonna começou a cantar aos quatro anos e deu os primeiros passos profissionais aos 14. Natural de Ceilândia (DF), a artista foi emancipada aos 16 anos para seguir carreira ao lado de uma banda de baile. Hoje, aos 20, integra o elenco do reality.

Laura Schadeck

Aos 23 anos, Laura nasceu em Porto Alegre (RS) e começou a se interessar pela música aos oito anos, após a morte de Michael Jackson. A artista já integrou a girl band BFF Girls e toca teclado, piano, guitarra, violão e ukulele.

Bruno Gadiol

Natural de São Paulo, Bruno Gadiol tem 28 anos e começou a trabalhar profissionalmente como artista aos 12. Na televisão, participou de Malhação – Viva a Diferença e posteriormente integrou o elenco de As Five, produção do Globoplay.

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Daniela de Sá

dvirginio@ne10.com.br

Jornalista especialista em entretenimento, abordando temas como cultura, moda, saúde, astrologia, bem-estar, cinema, televisão e música.