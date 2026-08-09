Estrelas da Casa: veja quem são os candidatos ao reality musical da Globo

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Entre artistas independentes e nomes com passagens por grandes palcos, seleção reúne 17 candidatos que sonham em formar novos grupos musicais.

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A Globo divulgou a segunda parte dos candidatos de “Estrelas da Casa”, reality musical que estreia no dia 25 de agosto.

A nova temporada reunirá artistas que disputarão uma vaga em grupos formados nos estilos Pop e Pagode, em uma competição que terá o público, os mentores Belo e Junior e a conselheira Anitta como parte importante da jornada.

Os participantes chegam ao programa com experiências bastante diferentes. Há quem já tenha vivido grandes palcos, quem tenha construído carreira nas redes sociais, artistas independentes e até profissionais que precisaram conciliar a música com outras ocupações antes de conseguir viver da carreira artística.

Quem são as candidatas do Pop no Estrelas da Casa?

Leonna

Imagem da candidata Leonna, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Aos 19 anos, Leonna nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, e começou a cantar aos 11. Aos 14, já se apresentava profissionalmente em restaurantes e, aos 16, foi emancipada para integrar a banda baile Esquenta 6, em Brasília, da qual ainda faz parte.

Também compõe e pretende se mudar para São Paulo ou Rio de Janeiro para ampliar as oportunidades na carreira.

Emma

Imagem da candidata Emma, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

A baiana Emma, de 28 anos, vive em São Paulo e reúne experiências como cantora e atriz. É vocalista da Hit Rock Billy Pops e também se apresenta no bloco Casa Comigo e na banda Safabeats.

Já integrou o projeto de k-pop EVE, com turnês pelo Brasil, e passou três meses na Coreia do Sul estudando dança. Agora, prepara um EP autoral com influências de pop e brasilidades.

Cinara

Imagem da candidata Cinara, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Aos 22 anos, Cinara representa a nova cena musical de Salvador. Com mais de cem composições e três singles lançados, a cantora tem um trabalho influenciado pela black music e prepara um EP de afrobeat.

Em 2026, alcançou seu maior público ao se apresentar para cerca de duas mil pessoas no Dia de Iemanjá.

Momô

Imagem da candidata Momô, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Nascida em Vilhena, Rondônia, Momô tem 30 anos e mora em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Conhecida pelas transmissões ao vivo nas redes sociais, transformou as lives em sua principal fonte de renda e espaço de contato com o público.

Formada em Arquitetura e estudante da UFRN, também toca violão e gaita de boca, instrumento que a levou a eventos na Alemanha e no Japão.

Tori

Imagem da candidata Tori, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Natural de Caxias, no Maranhão, Tori tem 29 anos e vive em Teresina. A cantora realiza de três a quatro shows por semana e lidera a própria banda e equipe.

Começou em bandas baile na adolescência e ganhou repercussão como compositora com “Bom Dia”, música que ultrapassou oito milhões de visualizações. Canta profissionalmente desde os 13 anos.

Vana J

Imagem da candidata Vana J, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Com 18 anos, Vana J nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em uma família ligada à música. Apesar das raízes no samba, aproximou-se do pop, hip-hop e street dance.

Já lançou trabalho autoral, atuou em teatro musical ao lado de Heloisa Périssé e atualmente trabalha com musicalização infantil e recreação, enquanto prepara um novo clipe.

Laura Schadeck

Imagem da candidata Laura Schadeck, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Aos 23 anos, Laura Schadeck nasceu em Porto Alegre e mora em São Paulo. Entre 14 e 15 anos, integrou a BFF Girls e escreveu “Meu Crush”.

Desde 2020, segue carreira solo e lançou o álbum autoral “Anti-Apático”. Também produz conteúdo para as redes sociais e prepara um novo trabalho com influências folk.

Paula Tavares

Imagem da candidata Paula Tavares, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pop - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Cantora, atriz e dubladora, Paula Tavares tem 24 anos e é do Rio de Janeiro. Começou a cantar profissionalmente aos 16 anos por meio da dublagem musical e ganhou destaque ao interpretar canções de Whitney Houston.

Atualmente integra bandas e o elenco do musical “Fala Sério, Mãe!”, baseado na obra de Thalita Rebouças.

Quem são os candidatos do Pagode no Estrelas da Casa?

Jefinho

Imagem do candidato Jefinho, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Aos 31 anos, Jefinho nasceu em São Gonçalo e mora em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro. Com 13 anos de carreira, é cantor e multi-instrumentista, com domínio de cavaquinho, teclado, violão e percussão.

Passou pelo grupo Sambaí entre 2015 e 2020 e hoje segue solo. Já dividiu o palco com Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Dilsinho.

Oliveira

Imagem do candidato Oliveira, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Natural de Niterói, Oliveira tem 25 anos e mora em São Gonçalo. Desde 2022, atua como backing vocal de Chefin e também desenvolve carreira solo.

Compositor, já escreveu para nomes como Dennis DJ, Anitta e Marina Sena. Cresceu na igreja, onde começou a cantar e tocar instrumentos, e já participou de turnês internacionais.

Uel

Imagem do candidato Uel, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Antes de se dedicar à música, Uel, de 26 anos, integrou a Marinha. O baiano de Salvador decidiu mudar de carreira depois de viralizar cantando músicas de Belo.

Há três anos vive exclusivamente da música, realiza cerca de 13 shows por mês e já se apresentou para públicos de até 45 mil pessoas. Também é compositor e cavaquinista.

Lukinhas

Imagem do candidato Lukinhas, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

O carioca Lukinhas, de 29 anos, construiu sua trajetória em grupos de pagode e grandes eventos.

Hoje, realiza apresentações com o projeto “Pagode do Lukinhas”, que já chegou a promover quatro shows em um único dia. Também abre apresentações de artistas conhecidos e toca instrumentos de percussão.

Marquinho

Imagem do candidato Marquinho, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Aos 34 anos, Marquinho nasceu em Ribeirão Preto e vive em Navegantes, Santa Catarina. Está há quatro anos em carreira solo e realiza cerca de 16 shows por mês, incluindo a “Resenha do Marquinho”.

Filho de cantor, começou como percussionista e depois passou a atuar como vocalista. Já dividiu palco com Thiaguinho e Mumuzinho.

David Natel

Imagem do candidato David Natel, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Natural de Porto Alegre, David Natel tem 27 anos e vive na cidade. Profissional da música há dois anos, realiza de três a cinco shows semanais em casas de pagode.

Também trabalha como barbeiro, profissão que exerce há 14 anos, mas pretende deixar para se dedicar integralmente à carreira artística. Já integrou o grupo Zueira.

Arthur Belmonte

Imagem do candidato Arthur Belmont, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Arthur Belmonte tem 29 anos e vive da música em Contagem, Minas Gerais. O interesse pelo instrumento começou aos sete anos, quando aprendeu os primeiros acordes no violão com o avô.

Em 2014, iniciou a carreira profissional e passou a realizar entre 15 e 20 apresentações por mês. Hoje, lidera uma banda que leva seu nome.

Dan Ferrera

Imagem do candidato Dan Ferrera, ao reality Estrela da Casa, pelo grupo Pagode - Divulgação (Globo/Guido Argel)

Aos 23 anos, Dan Ferrera nasceu em Mar Vermelho, Alagoas, e mora no Rio de Janeiro. Aprendeu violão ainda criança e abandonou a faculdade de Física para seguir na música. Como compositor, já escreveu para Luiza Sonza, Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Dilsinho.

É autor de músicas como “Maliciosa”, “Saudade da Gente” e “Destilado”, gravadas por Ludmilla, e já soma mais de cem músicas registradas por diferentes intérpretes.