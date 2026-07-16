Quem ganhou a Casa do Patrão nesta quinta (16/07)? Veja a porcentagem de quem saiu vitoriosa do reality da Record
Reality foi decidido nesta quinta (16/07); veja a porcentagem surpreendente que sagrou a grande campeã da Casa do Patrão
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A Casa do Patrão foi definida na noite desta quinta (16/07), e foi confirmado a favorita do público para quem ganhou a Casa do Patrão.
QUEM GANHOU A CASA DO PATRÃO NESTA QUINTA 16/07? QUEM VENCEU ONTEM A CASA DO PATRÃO?
O programa foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Sheila foi escolhida pelo público como a grande campeã, e venceu o reality com 64,79% dos votos.
A porcentagem do segundo lugar foi de 32,02% para Bianca e do terceiro 3,19% para Matheus.
Quanto cada finalista ganhou?
A grande campeã Sheila recebeu R$ 1,15 milhão, Bianca recebeu R$ 85.140,10 e Matheus ficou com R$248.878,78.
Veja os números da nossa enquete a seguir.
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?
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*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.