Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes definem quem ganha hoje (16/07)? Veja última parcial
Parciais do UOL e NE10 divergem sobre favoritismo de Bianca e Sheila no dia da grande decisão. Confira as porcentagens e saiba quem deve vencer.
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Chegou o grande dia! É nesta quinta-feira (16/07) que conheceremos o grande vencedor da temporada. Se você está roendo as unhas para saber o resultado, o clima nos bastidores e nas redes sociais está de pegar fogo.
Será que a enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora definem quem ganha hoje (16/07)?
A resposta é sim! Temos um cenário de pura tensão e números divergentes que mostram que cada voto vai fazer a diferença na hora do anúncio oficial.
Disputa polarizada: Bianca x Sheila
Se uma coisa é certa nesta grande final, é que Matheus deve mesmo garantir a medalha de bronze. Desde a abertura dos portões de votação, o participante aparece isolado na terceira colocação em todas as frentes, tornando-se um espectador de luxo do verdadeiro duelo de titãs que se formou.
A verdadeira batalha pelo milhão está sendo travada voto a voto entre Bianca e Sheila. E é aqui que a reviravolta acontece: as duas principais enquetes do país apontam caminhos completamente diferentes, mostrando que o público está dividido!
ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI GANHAR A CASA DO PATRÃO HOJE 16/07?
Enquete UOL: Vantagem milimétrica para Sheila
No portal UOL, com quase 14 mil votos computados (mais de 13.945 participações), a disputa está em empate técnico, mas com uma leve liderança para Sheila:
- Sheila: 46,07%;
- Bianca: 45,15%;
- Matheus: 8,78%.
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Enquete NE10: Domínio absoluto de Bianca
Já na parcial do NE10, o cenário muda de figura de forma drástica. Por lá, Bianca desponta com uma vantagem esmagadora, indicando que ela tem uma torcida extremamente engajada em massa:
- Bianca: 76,61%;
- Sheila: 20,71%;
- Matheus: 2,68%.
E agora, quem leva a melhor hoje à noite?
Com uma divisão tão clara — onde o UOL aponta uma disputa acirrada com leve vantagem para Sheila e outros portais dão uma vitória expressiva para Bianca —, o jogo continua completamente aberto.
Essa divergência nas parciais é o combustível perfeito para uma noite de fortes emoções. Quem conseguir mobilizar mais os mutirões na reta final vai erguer o troféu.
Qual das torcidas vai cantar vitória hoje na Casa do Patrão?
Dê o seu palpite!
A decisão está nas suas mãos. Quem merece vencer o reality e levar o prêmio milionário para casa? Deixe seu voto na nossa enquete abaixo
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.