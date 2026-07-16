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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes definem quem ganha hoje (16/07)? Veja última parcial

Parciais do UOL e NE10 divergem sobre favoritismo de Bianca e Sheila no dia da grande decisão. Confira as porcentagens e saiba quem deve vencer.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/07/2026 às 19:37
- Reprodução/Record

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Chegou o grande dia! É nesta quinta-feira (16/07) que conheceremos o grande vencedor da temporada. Se você está roendo as unhas para saber o resultado, o clima nos bastidores e nas redes sociais está de pegar fogo.

Será que a enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora definem quem ganha hoje (16/07)?

A resposta é sim! Temos um cenário de pura tensão e números divergentes que mostram que cada voto vai fazer a diferença na hora do anúncio oficial.

Disputa polarizada: Bianca x Sheila

Se uma coisa é certa nesta grande final, é que Matheus deve mesmo garantir a medalha de bronze. Desde a abertura dos portões de votação, o participante aparece isolado na terceira colocação em todas as frentes, tornando-se um espectador de luxo do verdadeiro duelo de titãs que se formou.

A verdadeira batalha pelo milhão está sendo travada voto a voto entre Bianca e Sheila. E é aqui que a reviravolta acontece: as duas principais enquetes do país apontam caminhos completamente diferentes, mostrando que o público está dividido!

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI GANHAR A CASA DO PATRÃO HOJE 16/07?

Enquete UOL: Vantagem milimétrica para Sheila

No portal UOL, com quase 14 mil votos computados (mais de 13.945 participações), a disputa está em empate técnico, mas com uma leve liderança para Sheila:

  • Sheila: 46,07%;
  • Bianca: 45,15%;
  • Matheus: 8,78%.

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Enquete NE10: Domínio absoluto de Bianca

Já na parcial do NE10, o cenário muda de figura de forma drástica. Por lá, Bianca desponta com uma vantagem esmagadora, indicando que ela tem uma torcida extremamente engajada em massa:

  • Bianca: 76,61%;
  • Sheila: 20,71%;
  • Matheus: 2,68%.

E agora, quem leva a melhor hoje à noite?

Com uma divisão tão clara — onde o UOL aponta uma disputa acirrada com leve vantagem para Sheila e outros portais dão uma vitória expressiva para Bianca —, o jogo continua completamente aberto.

Essa divergência nas parciais é o combustível perfeito para uma noite de fortes emoções. Quem conseguir mobilizar mais os mutirões na reta final vai erguer o troféu.

Qual das torcidas vai cantar vitória hoje na Casa do Patrão?

Dê o seu palpite!

A decisão está nas suas mãos. Quem merece vencer o reality e levar o prêmio milionário para casa? Deixe seu voto na nossa enquete abaixo

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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