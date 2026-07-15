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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem indica quem ganha a Casa do Patrão amanhã (16/07); saiba como está a votação

Veja quem vai ganhar a Casa do Patrão nesta quinta (16/07), segundo parciais das enquetes Uol e NE10; Bianca, Matheus e Sheila disputam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/07/2026 às 0:29
Bianca, Matheus e Sheila disputam quem vence a Casa do Patrão
Bianca, Matheus e Sheila disputam quem vence a Casa do Patrão - Antônio Charlestian/Record

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Nesta quinta (16/07), a Casa do Patrão terá a definição de quem deve ganhar o jogo, e pelas parciais, Bianca e Sheila disparam na frente na predileção de quem ganha a Casa do Patrão amanhã.

Matheus deve se contentar com o terceiro lugar, pois desde que foi aberta a votação das enquetes Uol e NE10, ele está bem atrás em número de votos.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma disputa pelo prêmio milionário acirrada entre Bianca e Sheila, confira a seguir e não deixe de dar sua contribuição em nossa enquete no fim da matéria.

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ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VENCE A CASA DO PATRÃO AMANHÃ 16/07?

Às 00:30 da madrugada desta quarta (15), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que a disputa para quem vence a Casa do Patrão está entre Bianca e Sheila.

A enquete UOL já conta com mais de 943 votos, e Sheila está à frente de quem vence amanhã a Casa do Patrão.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Sheila é a predileta do público para ser a grande vencedora da Casa do Patrão.

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Sheila: 50,16%;

  • Bianca: 49,02%;

  • Matheus: 0,64%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Sheila: 50,88%;

  • Bianca: 48,34%;

  • Matheus: 0,78%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo: 

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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