Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai ganhar a Casa do Patrão amanhã (16/07); veja parcial de votação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Saiba quem vai vencer a Casa do Patrão nesta quinta (16/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Casa do Patrão terá a definição de quem deve vencer o jogo nesta quinta (16/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Bianca e Sheila disputam voto a voto quem se sagra campeã do reality.

Matheus deve se contentar com o terceiro lugar, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece na terceira colocação, mostrando que o público está decidindo apenas entre as duas.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma vitória decisiva entre Bianca e Sheila.

Veja a seguir quem vai ganhar a Casa do Patrão amanhã, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI GANHAR A CASA DO PATRÃO AMANHÃ 16/07?



Às 21:00h desta quarta (15/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que a decisão de quem ganha o reality está entre Bianca e Sheila.

A enquete UOL já conta com mais de 13.945 votos, e aponta que Sheila é quem vai sair milionária da Casa do Patrão.

Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, onde Bianca é a predileta do público para ser a grande campeã do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

Sheila: 46 ,07%;

Bianca: 45,15%;

Matheus: 8,78%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

Bianca: 76,61%;

Sheila: 20,71%;

Matheus: 2,68%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.