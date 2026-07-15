Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai ganhar a Casa do Patrão amanhã (16/07); veja parcial de votação
Saiba quem vai vencer a Casa do Patrão nesta quinta (16/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Casa do Patrão terá a definição de quem deve vencer o jogo nesta quinta (16/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Bianca e Sheila disputam voto a voto quem se sagra campeã do reality.
Matheus deve se contentar com o terceiro lugar, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece na terceira colocação, mostrando que o público está decidindo apenas entre as duas.
A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma vitória decisiva entre Bianca e Sheila.
Veja a seguir quem vai ganhar a Casa do Patrão amanhã, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI GANHAR A CASA DO PATRÃO AMANHÃ 16/07?
Às 21:00h desta quarta (15/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que a decisão de quem ganha o reality está entre Bianca e Sheila.
A enquete UOL já conta com mais de 13.945 votos, e aponta que Sheila é quem vai sair milionária da Casa do Patrão.
Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, onde Bianca é a predileta do público para ser a grande campeã do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
-
Sheila: 46,07%;
-
Bianca: 45,15%;
-
Matheus: 8,78%.
ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
-
Bianca: 76,61%;
-
Sheila: 20,71%;
-
Matheus: 2,68%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.