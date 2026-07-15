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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai ganhar a Casa do Patrão amanhã (16/07); veja parcial de votação

Saiba quem vai vencer a Casa do Patrão nesta quinta (16/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/07/2026 às 21:00
- Reprodução/Instagram/Record

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A Casa do Patrão terá a definição de quem deve vencer o jogo nesta quinta (16/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Bianca e Sheila disputam voto a voto quem se sagra campeã do reality.

Matheus deve se contentar com o terceiro lugar, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece na terceira colocação, mostrando que o público está decidindo apenas entre as duas.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma vitória decisiva entre Bianca e Sheila.

Veja a seguir quem vai ganhar a Casa do Patrão amanhã, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI GANHAR A CASA DO PATRÃO AMANHÃ 16/07?

Às 21:00h desta quarta (15/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que a decisão de quem ganha o reality está entre Bianca e Sheila.

A enquete UOL já conta com mais de 13.945 votos, e aponta que Sheila é quem vai sair milionária da Casa do Patrão.

Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, onde Bianca é a predileta do público para ser a grande campeã do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante. 

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Sheila: 46,07%;

  • Bianca: 45,15%;

  • Matheus: 8,78%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Bianca: 76,61%;

  • Sheila: 20,71%;

  • Matheus: 2,68%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo: 

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que ganhe a Casa do Patrão?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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