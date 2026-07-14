Quem saiu da Casa do Patrão nesta terça (14/07)? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu no último Tá Na Reta
Último Tá Na Reta foi decidido nesta terça (14/07); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a última participante
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O décimo quinto e último Tá Na Reta foi definido na noite desta terça (14/07), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu da Casa do Patrão.
QUEM SAIU DA CASA DO PATRÃO NESTA TERÇA 14/07? QUEM SAIU ONTEM DA CASA DO PATRÃO?
O décimo quinto e último Tá Na Reta foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Luiza foi escolhida pelo público como o décima quinta e última eliminada da berlinda, e perdeu o reality com 9,11% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos do Tá Na Reta não foi mostrada.
Veja os números da nossa enquete a seguir.
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no último Tá na Reta?
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*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.