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Quem saiu da Casa do Patrão nesta terça (14/07)? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu no último Tá Na Reta

Último Tá Na Reta foi decidido nesta terça (14/07); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a última participante

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/07/2026 às 23:53
Imagem da logo da Casa do Patrão
Imagem da logo da Casa do Patrão - Reprodução/Record

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O décimo quinto e último Tá Na Reta foi definido na noite desta terça (14/07), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu da Casa do Patrão.

QUEM SAIU DA CASA DO PATRÃO NESTA TERÇA 14/07? QUEM SAIU ONTEM DA CASA DO PATRÃO?

O décimo quinto e último Tá Na Reta foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Luiza foi escolhida pelo público como o décima quinta e última eliminada da berlindae perdeu o reality com 9,11% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos do Tá Na Reta não foi mostrada. 

Veja os números da nossa enquete a seguir.

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*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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