Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair da Casa do Patrão hoje (14/07); veja parcial de votação

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Saiba quem vai sair da Casa do Patrão nesta terça (14/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público

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O décimo quinto e último Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta terça (14/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Bianca e Luiza disputam voto a voto quem sai hoje do reality.

Sheila parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ela aparece bem a frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá Na Reta decisivo entre Bianca e Luiza.

Veja a seguir quem vai sair da Casa do Patrão hoje, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO HOJE 14/07?



Às 20:40h desta terça (14/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o 15º Tá Na Reta está entre Bianca e Luiza.

A enquete UOL já conta com mais de 10.238 votos, e aponta que Luiza é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de até R$ 2 milhões.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Luiza é a predileta do público para ser a décima quinta e última eliminada do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

Sheila: 52 ,32%;

Bianca: 40 ,53%;

Luiza: 7,15%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

Bianca: 43,48%;

Sheila: 28,26%;

Luiza: 28,26%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no último Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.