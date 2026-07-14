Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair da Casa do Patrão hoje (14/07); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair da Casa do Patrão nesta terça (14/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público
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O décimo quinto e último Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta terça (14/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Bianca e Luiza disputam voto a voto quem sai hoje do reality.
Sheila parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ela aparece bem a frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.
A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá Na Reta decisivo entre Bianca e Luiza.
Veja a seguir quem vai sair da Casa do Patrão hoje, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO HOJE 14/07?
Às 20:40h desta terça (14/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o 15º Tá Na Reta está entre Bianca e Luiza.
A enquete UOL já conta com mais de 10.238 votos, e aponta que Luiza é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de até R$ 2 milhões.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Luiza é a predileta do público para ser a décima quinta e última eliminada do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
-
Sheila: 52,32%;
-
Bianca: 40,53%;
-
Luiza: 7,15%.
ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
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Bianca: 43,48%;
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Sheila: 28,26%;
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Luiza: 28,26%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no último Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.