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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai amanhã (14/07) da Casa do Patrão; saiba como está a votação

Veja quem vai sair da Casa do Patrão nesta terça (14/07), segundo parciais das enquetes Uol e NE10; Bianca, Luiza e Sheila se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/07/2026 às 23:41
Bianca, Luiza e Sheila estão no último Tá Na Reta
Bianca, Luiza e Sheila estão no último Tá Na Reta - Antônio Charlestian/Record

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Nesta terça (14/07), o décimo quinto e último Tá na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Bianca e Luiza disparam na frente na predileção de quem sai da Casa do Patrão amanhã.

Sheila parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação das enquetes Uol e NE10, ela está bem a frente na berlinda em números de votos.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá na Reta acirrado entre Bianca e Luiza, confira a seguir e não deixe de dar sua contribuição em nossa enquete no fim da matéria.

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ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DA CASA DO PATRÃO AMANHÃ 14/07?

Às 23:40 da noite desta segunda (13), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o décimo quinto Tá na Reta está entre Bianca e Luiza.

A enquete UOL já conta com mais de 300 votos, e Luiza está à frente de quem sai amanhã da Casa do Patrão.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Luiza é a predileta do público para ser a décima quinta e última eliminada da Casa do Patrão.

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Sheila: 70,18%;

  • Bianca: 28,07%;

  • Luiza: 1,75%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Sheila: 65,50%;

  • Bianca: 31,30%;

  • Luiza: 3,20%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo: 

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no último Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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