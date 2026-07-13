Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai amanhã (14/07) da Casa do Patrão; saiba como está a votação
Veja quem vai sair da Casa do Patrão nesta terça (14/07), segundo parciais das enquetes Uol e NE10; Bianca, Luiza e Sheila se enfrentam
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Nesta terça (14/07), o décimo quinto e último Tá na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Bianca e Luiza disparam na frente na predileção de quem sai da Casa do Patrão amanhã.
Sheila parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação das enquetes Uol e NE10, ela está bem a frente na berlinda em números de votos.
A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá na Reta acirrado entre Bianca e Luiza, confira a seguir e não deixe de dar sua contribuição em nossa enquete no fim da matéria.
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ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DA CASA DO PATRÃO AMANHÃ 14/07?
Às 23:40 da noite desta segunda (13), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o décimo quinto Tá na Reta está entre Bianca e Luiza.
A enquete UOL já conta com mais de 300 votos, e Luiza está à frente de quem sai amanhã da Casa do Patrão.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Luiza é a predileta do público para ser a décima quinta e última eliminada da Casa do Patrão.
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
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Sheila: 70,18%;
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Bianca: 28,07%;
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Luiza: 1,75%.
ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
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Sheila: 65,50%;
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Bianca: 31,30%;
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Luiza: 3,20%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no último Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.