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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai amanhã (12/07) da Casa do Patrão; saiba como está a votação

Veja quem vai sair da Casa do Patrão neste domingo (12/07), segundo parciais das enquetes Uol e NE10; Luiza, Mari e Sheila se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 11/07/2026 às 0:04
Luiza, Mari e Sheila se enfrentam no 14º Tá na Reta
Luiza, Mari e Sheila se enfrentam no 14º Tá na Reta - Antônio Charlestian/Record

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Neste domingo (12/07), o décimo quarto Tá na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Mari e Sheila disparam na frente na predileção de quem sai da Casa do Patrão amanhã.

Luiza parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação das enquetes Uol e NE10, ela está bem a frente na berlinda em números de votos.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá na Reta acirrado entre Mari e Sheila, confira a seguir e não deixe de dar sua contribuição em nossa enquete no fim da matéria.

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ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DA CASA DO PATRÃO AMANHÃ 12/07?

Às 00:00 da madrugada deste sábado (11), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o décimo quarto Tá na Reta está entre Mari e Sheila.

A enquete UOL já conta com mais de 2.000 mil votos, e Mari está à frente de quem sai amanhã da Casa do Patrão.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Mari é a predileto do público para ser a décima terceira eliminada da Casa do Patrão.

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Luiza: 67,71%;

  • Sheila: 27,76%;

  • Mari: 4,53%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Luiza: 58,14%;

  • Sheila: 34,62%;

  • Mari: 7,24%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo: 

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo quarto Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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