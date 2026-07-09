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Quem saiu da Casa do Patrão nesta quinta (09/07)? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu no décimo terceiro Tá Na Reta

13º Tá Na Reta foi decidido nesta quinta (09/07); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou o 13º participante

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/07/2026 às 23:27
Jackson Fonseca
Jackson Fonseca - Divulgação/Record

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O décimo terceiro Tá Na Reta foi definido na noite desta quinta (09/07), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu da Casa do Patrão.

QUEM SAIU DA CASA DO PATRÃO NESTA QUINTA 09/07? QUEM SAIU ONTEM DA CASA DO PATRÃO?

O décimo terceiro Tá Na Reta foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Jackson foi escolhido pelo público como o décimo terceiro eliminado da berlindae perdeu o reality com 21,48% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos do Tá Na Reta foi de 45,45% para Sheila e 33,07% para Bianca.

Veja os números da nossa enquete a seguir.

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Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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