Quem saiu da Casa do Patrão nesta quinta (09/07)? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu no décimo terceiro Tá Na Reta
13º Tá Na Reta foi decidido nesta quinta (09/07); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou o 13º participante
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O décimo terceiro Tá Na Reta foi definido na noite desta quinta (09/07), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu da Casa do Patrão.
QUEM SAIU DA CASA DO PATRÃO NESTA QUINTA 09/07? QUEM SAIU ONTEM DA CASA DO PATRÃO?
O décimo terceiro Tá Na Reta foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Jackson foi escolhido pelo público como o décimo terceiro eliminado da berlinda, e perdeu o reality com 21,48% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos do Tá Na Reta foi de 45,45% para Sheila e 33,07% para Bianca.
Veja os números da nossa enquete a seguir.
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Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.