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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada: porcentagem crava agora quem vai sair hoje (09)

A disputa segue na Casa do Patrão. Confira a porcentagem atualizada da enquete UOL e veja quem aparece como favorito para deixar o reality hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 09/07/2026 às 11:29
Bianca, Jackson e Sheila, Casa do Patrão
Bianca, Jackson e Sheila, Casa do Patrão - Reprodução/Record

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O décimo terceiro Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer hoje, nesta quinta-feira (9), e, pela parcial de votação da Casa do Patrão, o eliminado está praticamente definido.

A disputa mobiliza os fãs do reality, que acompanham de perto as enquetes para tentar prever o resultado oficial.

Apesar de não terem caráter oficial, as enquetes costumam refletir a tendência do público e aumentam a expectativa para a eliminação.

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Veja a seguir quem deve sair da Casa do Patrão de acordo com as porcentagens mais recentes das principais enquetes.

QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO HOJE 09/07?

Às 11h30 desta quinta-feira (09), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão disparou e praticamente crava quem deve ser o eliminado mais tarde.

A enquete UOL já conta com mais de 27.623 votos, e aponta que Sheila é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de R$ 2 milhões.

Na enquete do NE10, o resultado é o mesmo, onde Sheilla é a escolhida do público para ser a décima terceira eliminada do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

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ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Jackson: 36,57%;
  • Bianca: 33,23%;
  • Sheila: 30,2%.

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ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Bianca: 40.08%;
  • Jackson: 32.77%;
  • Sheila: 27.16%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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