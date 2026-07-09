Enquete Casa do Patrão Uol atualizada: porcentagem crava agora quem vai sair hoje (09)
A disputa segue na Casa do Patrão. Confira a porcentagem atualizada da enquete UOL e veja quem aparece como favorito para deixar o reality hoje!
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O décimo terceiro Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer hoje, nesta quinta-feira (9), e, pela parcial de votação da Casa do Patrão, o eliminado está praticamente definido.
A disputa mobiliza os fãs do reality, que acompanham de perto as enquetes para tentar prever o resultado oficial.
Apesar de não terem caráter oficial, as enquetes costumam refletir a tendência do público e aumentam a expectativa para a eliminação.
Veja a seguir quem deve sair da Casa do Patrão de acordo com as porcentagens mais recentes das principais enquetes.
QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO HOJE 09/07?
Às 11h30 desta quinta-feira (09), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão disparou e praticamente crava quem deve ser o eliminado mais tarde.
A enquete UOL já conta com mais de 27.623 votos, e aponta que Sheila é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de R$ 2 milhões.
Na enquete do NE10, o resultado é o mesmo, onde Sheilla é a escolhida do público para ser a décima terceira eliminada do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
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ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
- Jackson: 36,57%;
- Bianca: 33,23%;
- Sheila: 30,2%.
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ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
- Bianca: 40.08%;
- Jackson: 32.77%;
- Sheila: 27.16%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.