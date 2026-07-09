Enquete Casa do Patrão Uol atualizada: porcentagem crava agora quem vai sair hoje (09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A disputa segue na Casa do Patrão. Confira a porcentagem atualizada da enquete UOL e veja quem aparece como favorito para deixar o reality hoje!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O décimo terceiro Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer hoje, nesta quinta-feira (9), e, pela parcial de votação da Casa do Patrão, o eliminado está praticamente definido.

A disputa mobiliza os fãs do reality, que acompanham de perto as enquetes para tentar prever o resultado oficial.



Apesar de não terem caráter oficial, as enquetes costumam refletir a tendência do público e aumentam a expectativa para a eliminação.

Veja a seguir quem deve sair da Casa do Patrão de acordo com as porcentagens mais recentes das principais enquetes.

QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO HOJE 09/07?

Às 11h30 desta quinta-feira (09), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão disparou e praticamente crava quem deve ser o eliminado mais tarde.

A enquete UOL já conta com mais de 27.623 votos, e aponta que Sheila é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de R$ 2 milhões.

Na enquete do NE10, o resultado é o mesmo, onde Sheilla é a escolhida do público para ser a décima terceira eliminada do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.

Você sabe o que significa BBB? Descubra a origem do reality



COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

Jackson: 36,57%;

Bianca: 33,23%;

Sheila: 30,2% .

LEIA TAMBÉM: BBB 27 encerra inscrições em várias regiões do Brasil; veja onde ainda dá tempo de participar

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

Bianca: 40.08%;

Jackson: 32.77%;

Sheila: 27.16% .

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

