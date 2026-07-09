Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes definem quem sai hoje (09/07)? Veja última parcial

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Reviravolta nas parciais do UOL e NE10 muda tudo no 13º Tá na Reta; votação para FICAR deixa duas participantes na corda bamba. Veja porcentagens.

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O clima no reality mais vigiado do momento pegou fogo e os gráficos simplesmente enlouqueceram nas últimas horas! Se você achava que o destino do jogo já estava traçado para a eliminação desta noite, prepare-se para passar o lenço na testa, porque o jogo virou de cabeça para baixo.

A pergunta que não quer calar recebeu novos dados: quem sai hoje (09/07) da Casa do Patrão? Veja última parcial.

ASSISTA: QUEM BRIGOU COM QUEM APÓS O BBB 26?

Até a madrugada anterior, as parciais do UOL e do NE10 mostravam Bianca isolada no topo com ampla vantagem, o que significa que ela era a favoritíssima do público para continuar no jogo, enquanto Jackson e Sheila amargavam as menores porcentagens e disputavam voto a voto quem seria o 13º eliminado no Tá na Reta.

Só que os mutirões agiram rápido, o cenário virou um caos e a última atualização aponta que a favorita pode cair!

Confira a reviravolta e veja os números que estão desenhando o veredito de hoje à noite:

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO HOJE 09/07?



A grande virada: quem está correndo risco real de sair?



A calmaria de Bianca acabou e o favoritismo dela despencou nas duas plataformas, acendendo o sinal vermelho máximo para a sua torcida.

Na enquete do NE10, Sheila acabou caindo para a última posição. Como ela tem a menor porcentagem de votos para ficar (27,58%), ela aparece como a favorita para deixar o programa agora.

Jackson reagiu e subiu para o segundo lugar, enquanto Bianca, apesar da queda, ainda lidera o portal para permanecer no jogo.

Já no portal UOL, o cenário atingiu o nível máximo de drama e configura um empate técnico triplo de roer as unhas.

Jackson assumiu o topo da preferência para ficar, enquanto Bianca desabou para a última colocação com apenas 32,16% dos votos para ser salva. Se o programa terminasse agora com base no UOL, Bianca seria a eliminada da noite!

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Veja a última parcial atualizada (Votos para FICAR)



Lembre-se: quem tiver a menor porcentagem deixa a casa hoje! Veja como as intenções de voto para salvar estão distribuídas agora:

ENQUETE NE10



Bianca: 39,89% (Mais segura);

Jackson: 32,53% (Alerta);

Sheila: 27,58% (Saindo pelo NE10).

ENQUETE UOL



Jackson: 34,95% (Mais seguro)

Sheila: 32,89% (Alerta)

Bianca: 32,16% (Saindo pelo UOL)

O veredito está totalmente aberto!



Com essa reviravolta impressionante, fica claro que ninguém está a salvo neste 13º Tá na Reta.

Enquanto o público do NE10 está deixando Sheila na mão, os votantes do UOL abandonaram Bianca na lanterna. Jackson, que parecia o alvo principal no início da semana, conseguiu virar o jogo e respira um pouco mais aliviado em ambas as parciais.

As cartas estão na mesa e a pressão só aumenta dentro da casa! Quem você quer que continue na disputa pelo grande prêmio hoje à noite?

Queremos saber a sua opinião! Participe da nossa enquete logo abaixo, vote em quem você quer que FIQUE e comente quem não vai resistir e deixa a Casa do Patrão hoje!

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.