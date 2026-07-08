Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair da Casa do Patrão amanhã (09/07); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair da Casa do Patrão nesta quinta (09/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público
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O décimo terceiro Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (09/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Jackson e Sheila disputam voto a voto quem sai amanhã do reality.
Bianca parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ela aparece bem a frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.
A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá Na Reta decisivo entre Jackson e Sheila
Veja a seguir quem vai sair da Casa do Patrão amanhã, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO AMANHÃ 09/07?
Às 20:15h desta quarta-feira (08/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o 13º Tá Na Reta está entre Jackson e Sheila.
A enquete UOL já conta com mais de 5.242 votos, e aponta que Jackson é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de R$ 2 milhões.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Jackson é o predileto do público para ser o décimo terceiro eliminado do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante.
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
-
Sheila: 40,46%;
-
Bianca: 38,48%;
-
Jackson: 21,06%.
ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
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Bianca: 39,55%;
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Sheila: 30,59%;
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Jackson: 29,87%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.