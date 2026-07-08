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Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem vai sair da Casa do Patrão amanhã (09/07); veja parcial de votação

Saiba quem vai sair da Casa do Patrão nesta quinta (09/07) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra decisão do público

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/07/2026 às 20:16 | Atualizado em 08/07/2026 às 21:34
Bianca, Jackson e Sheila se enfrentam no 13º Tá Na Reta da Casa do Patrão
Bianca, Jackson e Sheila se enfrentam no 13º Tá Na Reta da Casa do Patrão - Antônio Charlestian/Record e Reprodução/Disney+

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O décimo terceiro Tá Na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (09/07), e pela parcial de votação da Casa do Patrão, Jackson e Sheila disputam voto a voto quem sai amanhã do reality.

Bianca parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ela aparece bem a frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá Na Reta decisivo entre Jackson e Sheila

Veja a seguir quem vai sair da Casa do Patrão amanhã, através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM VAI SAIR DA CASA DO PATRÃO AMANHÃ 09/07?

Às 20:15h desta quarta-feira (08/07), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o 13º Tá Na Reta está entre Jackson e Sheila.

A enquete UOL já conta com mais de 5.242 votos, e aponta que Jackson é quem vai sair da Casa do Patrão e dar adeus à chance do prêmio de R$ 2 milhões.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Jackson é o predileto do público para ser o décimo terceiro eliminado do reality da Record. A diferença da nossa enquete está na porcentagem, confira mais adiante. 

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Sheila: 40,46%;

  • Bianca: 38,48%;

  • Jackson: 21,06%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Bianca: 39,55%;

  • Sheila: 30,59%;

  • Jackson: 29,87%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo: 

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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