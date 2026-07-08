Enquete Casa do Patrão Uol agora: resultado atualizada aponta quem sai amanhã (09/07)
Veja quem está mais perto de deixar a Casa do Patrão nesta quinta (09), segundo as parciais das enquetes do UOL e do NE10! Não perca nenhum detalhe!
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A definição do décimo terceiro Tá na Reta da Casa do Patrão, acontece nesta quinta-feira (9/7) e as enquetes já indicam quem aparece com mais chances de deixar o reality.
Até o momento, Jackson e Sheila concentram a maior parte dos votos e disputam a preferência do público para sair da casa.
Já Bianca segue em uma situação mais confortável. Desde a abertura das votações nas enquetes do UOL e do NE10, a participante aparece com um percentual bem menor de rejeição e, por enquanto, não demonstra risco de eliminação.
Com a votação em andamento, a enquete do UOL aponta uma disputa equilibrada entre Jackson e Sheila. Confira as parciais a seguir e participe também da enquete disponível ao final da matéria.
ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM
Antes da definição do décimo terceiro Tá na Reta, a parcial da enquete do UOL, atualizada às 15h30 desta quarta-feira (8), segue indicando uma disputa entre Jackson e Sheila pela eliminação.
Com mais de 5 mil votos registrados, Jackson aparece na liderança da rejeição e, neste momento, é o participante com mais chances de deixar a Casa do Patrão na votação desta quinta-feira (9/7).
O cenário é semelhante na enquete do NE10. Assim como no levantamento do UOL, Jackson também lidera a preferência do público para ser o décimo terceiro eliminado do reality.
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
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ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
- Bianca: 44,98%;
- Sheila: 31,06%;
- Jackson: 23,95%.
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ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
- Bianca: 40.68%;
- Sheila: 30.64%%;
- Jackson: 28.68%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.