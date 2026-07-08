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Enquete Casa do Patrão Uol agora: resultado atualizada aponta quem sai amanhã (09/07)

Veja quem está mais perto de deixar a Casa do Patrão nesta quinta (09), segundo as parciais das enquetes do UOL e do NE10! Não perca nenhum detalhe!

Por Eduarda Barreto Publicado em 08/07/2026 às 15:36
Bianca, Jackson e Sheila
Bianca, Jackson e Sheila - Record

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A definição do décimo terceiro Tá na Reta da Casa do Patrão, acontece nesta quinta-feira (9/7) e as enquetes já indicam quem aparece com mais chances de deixar o reality.

Até o momento, Jackson e Sheila concentram a maior parte dos votos e disputam a preferência do público para sair da casa.

Bianca segue em uma situação mais confortável. Desde a abertura das votações nas enquetes do UOL e do NE10, a participante aparece com um percentual bem menor de rejeição e, por enquanto, não demonstra risco de eliminação.

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Com a votação em andamento, a enquete do UOL aponta uma disputa equilibrada entre Jackson e Sheila. Confira as parciais a seguir e participe também da enquete disponível ao final da matéria.

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM

Antes da definição do décimo terceiro Tá na Reta, a parcial da enquete do UOL, atualizada às 15h30 desta quarta-feira (8), segue indicando uma disputa entre Jackson e Sheila pela eliminação.

Com mais de 5 mil votos registrados, Jackson aparece na liderança da rejeição e, neste momento, é o participante com mais chances de deixar a Casa do Patrão na votação desta quinta-feira (9/7).

O cenário é semelhante na enquete do NE10. Assim como no levantamento do UOL, Jackson também lidera a preferência do público para ser o décimo terceiro eliminado do reality.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

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ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

  • Bianca: 44,98%;
  • Sheila: 31,06%;
  • Jackson: 23,95%.

LEIA TAMBÉM: Quanto Tadeu Schmidt deve ganhar para apresentar o BBB 27?

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

  • Bianca: 40.68%;
  • Sheila: 30.64%%;
  • Jackson: 28.68%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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