Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai amanhã (09/07) da Casa do Patrão; saiba como está a votação

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Veja quem vai sair da Casa do Patrão nesta quinta (09/07), segundo parciais das enquetes Uol e NE10; Bianca, Jackson e Sheila se enfrentam

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Nesta quinta (09/07), o décimo terceiro Tá na Reta da Casa do Patrão terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Jackson e Sheila disparam na frente na predileção de quem sai da Casa do Patrão amanhã.

Bianca parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação das enquetes Uol e NE10, ela está bem a frente na berlinda em números de votos.

A votação da Casa do Patrão está a todo vapor e a enquete UOL aponta um Tá na Reta acirrado entre ackson e Sheila, confira a seguir e não deixe de dar sua contribuição em nossa enquete no fim da matéria.

BBB de antigamente: as regalias que vão te deixar de queixo caído

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DA CASA DO PATRÃO AMANHÃ 09/07?



Às 01:00 da madrugada desta quarta (08), a parcial da enquete UOL Casa do Patrão continuava apontando que o décimo terceiro Tá na Reta está entre Jackson e Sheila.

A enquete UOL já conta com mais de 3.000 mil votos, e Jackson está à frente de quem sai amanhã da Casa do Patrão.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Jackson é o predileto do público para ser o décimo terceiro eliminado da Casa do Patrão.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA CASA DO PATRÃO?

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

Bianca: 44 ,98%;

Sheila: 31,06%;

Jackson: 23,95%.

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

Bianca: 38,42%;

Sheila: 35,18%;

Jackson: 26,40%.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo terceiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.