Quem saiu da Casa do Patrão neste domingo (05/07)? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu no décimo segundo Tá Na Reta
12º Tá Na Reta foi decidido neste domingo (05/07); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou o 12º participante
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O décimo segundo Tá Na Reta foi definido na noite deste domingo (05/07), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu da Casa do Patrão.
QUEM SAIU DA CASA DO PATRÃO NESTE DOMINGO 05/07? QUEM SAIU ONTEM DA CASA DO PATRÃO?
O décimo segundo Tá Na Reta foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Vivão foi escolhido pelo público como o décimo segundo eliminado da berlinda, e perdeu o reality com 19,51% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos do Tá Na Reta foi de 48,83% para Mari e 31,66% para Jackson.
Veja os números da nossa enquete a seguir.
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Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo segundo Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.