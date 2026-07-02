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Reality | Notícia

Público decide e JP se despede da Casa do Patrão após disputa acirrada

Participante recebeu 30,54% dos votos e foi o 11º eliminado do reality; Jackson e Vivão seguem na competição após a formação de mais um Tá na Reta

Por Alice Lins Publicado em 02/07/2026 às 23:38
JP é eliminado de "Casa do Patrão"
JP é eliminado de "Casa do Patrão" - Antonio Chahestian/RECORD

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A noite desta quinta-feira (2) marcou mais uma despedida na Casa do Patrão. Com 30,54% dos votos do público, JP foi o 11º participante eliminado do reality, encerrando sua trajetória durante a Semana Elétrica, uma das fases mais intensas da competição.

O Tá na Reta da semana foi formado por Jackson, JP e Vivão, que disputaram a preferência do público para seguir no jogo. O resultado foi anunciado ao vivo durante a transmissão da RECORD e do Disney+.

COMO FOI FORMADO O TÁ NA RETA?

A formação da berlinda começou na última terça-feira (30), quando Bianca conquistou a Prova do Patrão e, como líder da semana, indicou Vivão diretamente para a eliminação.

No dia seguinte, Luiza venceu a Prova do Poder do Voto e escolheu Jackson para ocupar a segunda vaga. Já JP acabou sendo o participante mais votado pela casa, completando o Tá na Reta.

Antes do anúncio oficial, a tradicional dinâmica das apostas movimentou os participantes. Todos acreditavam que Jackson deixaria o programa, cenário que também era apontado por enquetes parciais divulgadas ao longo da semana.

No discurso de eliminação, Leandro Hassum destacou como o confinamento potencializa as características de cada participante.

"O confinamento é uma lente de aumento. Ele mostra ao público até aquilo que muitas vezes tentamos esconder", afirmou. Em seguida, o apresentador lembrou que os três emparedados enfrentaram dias difíceis e concluiu: "Três pessoas com qualidades, defeitos, manias e individualidades. Mas, para um de vocês, chegou o fim de mais um round."

Ao revelar o resultado, Hassum anunciou a saída de JP, que deixou a disputa após receber 30,54% dos votos.

QUAIS FORAM AS PORCENTAGENS?

  • JP: 30,54% (eliminado)
  • Vivão: 33,34%
  • Jackson: 36,12%

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