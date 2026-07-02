Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem sai hoje (02/07); confira como está a votação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja quem deve sair da Casa do Patrão nesta quinta (02/07), segundo as parciais do UOL e do NE10; Jackson, JP e Vivão estão na disputa!

Clique aqui e escute a matéria

Antes da definição do décimo primeiro Tá na Reta da Casa do Patrão, nesta quinta-feira (02/07), as enquetes já indicam quem tem mais chances de permanecer na disputa.

De acordo com as parciais, Jackson e Vivão aparecem na liderança da preferência do público para seguir no reality.

Enquanto isso, JP segue em uma situação mais confortável. Desde a abertura das votações nas enquetes do UOL e do NE10, o participante mantém uma vantagem significativa e, até o momento, não demonstra risco de deixar a competição.

A votação continua movimentando os fãs da Casa do Patrão, e a enquete do UOL aponta uma disputa acirrada entre Jackson e Vivão. Confira as parciais a seguir e aproveite para participar da nossa enquete ao final da matéria.

QUEM SAI DA CASA DO PATRÃO HOJE 02/07?

Atualizada às 11h30 desta quinta-feira (02), a parcial da enquete do UOL indica que a disputa do décimo primeiro Tá na Reta da Casa do Patrão segue concentrada entre Jackson e Vivão.

Com mais de 2 mil votos registrados, Jackson aparece como o favorito do público para sair do reality hoje.

Já a enquete do NE10 apresenta um cenário diferente. No levantamento, Vivão lidera a preferência para sair da competição, o que o coloca como o mais cotado para ser o décimo primeiro eliminado da Casa do Patrão.

Provas BBB Extremas: Resistência e Bizarrices Históricas

som original - Social1 @blogsocial1 43 horas em pé? Sim, o BBB já teve provas que desafiaram todos os limites físicos e médicos dos participantes. Hoje o Social1 te leva em uma viagem no tempo pelas dinâmicas mais intensas (e bizarras) de todas as edições. #bbb *lm *am *digital #digital *digital #digital

ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM

Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO

JP: 45,04%;

Vivão: 28,70%;

Jackson: 25,08% .

LEIA TAMBÉM: BBB 27 encerra inscrições em várias regiões do Brasil; veja onde ainda dá tempo de participar

ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO

JP: 44,71%

Jackson: 31,53%;

Vivão: 23,76% .

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo primeiro Tá na Reta?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

