Enquete Casa do Patrão Uol atualizada agora: porcentagem crava quem sai hoje (02/07); confira como está a votação
Veja quem deve sair da Casa do Patrão nesta quinta (02/07), segundo as parciais do UOL e do NE10; Jackson, JP e Vivão estão na disputa!
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Antes da definição do décimo primeiro Tá na Reta da Casa do Patrão, nesta quinta-feira (02/07), as enquetes já indicam quem tem mais chances de permanecer na disputa.
De acordo com as parciais, Jackson e Vivão aparecem na liderança da preferência do público para seguir no reality.
Enquanto isso, JP segue em uma situação mais confortável. Desde a abertura das votações nas enquetes do UOL e do NE10, o participante mantém uma vantagem significativa e, até o momento, não demonstra risco de deixar a competição.
A votação continua movimentando os fãs da Casa do Patrão, e a enquete do UOL aponta uma disputa acirrada entre Jackson e Vivão. Confira as parciais a seguir e aproveite para participar da nossa enquete ao final da matéria.
QUEM SAI DA CASA DO PATRÃO HOJE 02/07?
Atualizada às 11h30 desta quinta-feira (02), a parcial da enquete do UOL indica que a disputa do décimo primeiro Tá na Reta da Casa do Patrão segue concentrada entre Jackson e Vivão.
Com mais de 2 mil votos registrados, Jackson aparece como o favorito do público para sair do reality hoje.
Já a enquete do NE10 apresenta um cenário diferente. No levantamento, Vivão lidera a preferência para sair da competição, o que o coloca como o mais cotado para ser o décimo primeiro eliminado da Casa do Patrão.
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ENQUETE CASA DO PATRÃO UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM
Confira como está a votação da Casa do Patrão nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL CASA DO PATRÃO
- JP: 45,04%;
- Vivão: 28,70%;
- Jackson: 25,08%.
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ENQUETE NE10 CASA DO PATRÃO
- JP: 44,71%
- Jackson: 31,53%;
- Vivão: 23,76%.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete Casa do Patrão: quem você quer que fique no décimo primeiro Tá na Reta?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.