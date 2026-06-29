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Quem saiu da Casa do Patrão nesta segunda (29/06)? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu no décimo Tá Na Reta

Décimo Tá Na Reta foi decidido nesta segunda (29/06); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a 10º participante

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/06/2026 às 23:37
Morena
Morena - Divulgação/Record

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O décimo Tá Na Reta foi definido na noite desta segunda (29/06), e foi confirmado a favorita do público para quem saiu da Casa do Patrão.

QUEM SAIU DA CASA DO PATRÃO NESTA SEGUNDA-FEIRA 29/06? QUEM SAIU ONTEM DA CASA DO PATRÃO?

O décimo Tá Na Reta foi definido e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Morena foi escolhida pelo público como a décima eliminada da berlindae perdeu o reality com 27,10% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos do Tá Na Reta foi de 36,58% para Vivão e 36,32% para JP.

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