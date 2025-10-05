fechar
Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (05/10)? Veja em tempo real quem está na repescagem

Quem será que vai para a repescagem na Dança dos Famosos 2025? Sete competidores se apresentam no ritmo do funk neste domingo (05/10).

Por Thallys Menezes Publicado em 05/10/2025 às 17:52 | Atualizado em 05/10/2025 às 19:08
Lucas Leto na Dança dos Famosos
Lucas Leto na Dança dos Famosos - Reprodução/Globo

É a Dança dos Famosos na TV em mais um domingo!

O tradicional reality que reúne astros e estrelas para se jogar da dança segue para mais uma etapa hoje (05/10).

Dessa vez, Allan Souza Lima, Alvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa vão se jogar no ritmo do funk. Eduardo Sterblitch é o nome do júri artístico da semana.

Saiba tudo sobre o programa de hoje!

Qual é a dinâmica da Dança dos Famosos hoje?

Neste domingo não haverá eliminação. Porém, as quatro duplas com menos pontuação após as apresentações irá para a repescagem, que acontece no dia 19 de outubro.

Os quatro irão competir com os integrantes com menor pontuação do Grupo B, que se apresenta no próximo domingo (12/10).

Quem está na repescagem? Notas da Dança dos Famosos

A matéria está endo atualizada com as notas dos jurados da Dança dos Famosos.

Manu Bahtidão e Heron Leal

Eduardo Sterblich - 10
Milton Cunha - 9,9
Carlinhos de Jesus - 9,6
Ana Botafogo - 9,8
Zebrinha - 9,7

Luan Pereira e Mariana Fernandes

Eduardo Sterblich - 10
Milton Cunha - 9,8
Carlinhos de Jesus - 9,5
Ana Botafogo - 9,6
Zebrinha - 9,5

Nicole Bahls e Fernando Perrotti

Eduardo Sterblich - 10
Milton Cunha - 9,7
Carlinhos de Jesus - 9,6 
Ana Botafogo - 9,6
Zebrinha - 9,6

Últimos vencedores da Dança dos Famosos

  • 2024: Tati Machado
  • 2023: Priscila Fantin
  • 2022: Vitória Strada
  • 2021: Paolla Oliveira
  • 2020: Lucy Ramos

