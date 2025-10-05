Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (05/10)? Veja em tempo real quem está na repescagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quem será que vai para a repescagem na Dança dos Famosos 2025? Sete competidores se apresentam no ritmo do funk neste domingo (05/10).

É a Dança dos Famosos na TV em mais um domingo!

O tradicional reality que reúne astros e estrelas para se jogar da dança segue para mais uma etapa hoje (05/10).

Dessa vez, Allan Souza Lima, Alvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa vão se jogar no ritmo do funk. Eduardo Sterblitch é o nome do júri artístico da semana.

Saiba tudo sobre o programa de hoje!

Qual é a dinâmica da Dança dos Famosos hoje?

Neste domingo não haverá eliminação. Porém, as quatro duplas com menos pontuação após as apresentações irá para a repescagem, que acontece no dia 19 de outubro.

Os quatro irão competir com os integrantes com menor pontuação do Grupo B, que se apresenta no próximo domingo (12/10).

Quem está na repescagem? Notas da Dança dos Famosos

A matéria está endo atualizada com as notas dos jurados da Dança dos Famosos.

Manu Bahtidão e Heron Leal

Eduardo Sterblich - 10

Milton Cunha - 9,9

Carlinhos de Jesus - 9,6

Ana Botafogo - 9,8

Zebrinha - 9,7

Luan Pereira e Mariana Fernandes

Eduardo Sterblich - 10

Milton Cunha - 9,8

Carlinhos de Jesus - 9,5

Ana Botafogo - 9,6

Zebrinha - 9,5

Nicole Bahls e Fernando Perrotti

Eduardo Sterblich - 10

Milton Cunha - 9,7

Carlinhos de Jesus - 9,6

Ana Botafogo - 9,6

Zebrinha - 9,6

