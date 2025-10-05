Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (05/10)? Veja em tempo real quem está na repescagem
Quem será que vai para a repescagem na Dança dos Famosos 2025? Sete competidores se apresentam no ritmo do funk neste domingo (05/10).
Por
Thallys Menezes
Publicado em 05/10/2025 às 17:52
| Atualizado em 05/10/2025 às 19:08
É a Dança dos Famosos na TV em mais um domingo!
O tradicional reality que reúne astros e estrelas para se jogar da dança segue para mais uma etapa hoje (05/10).
Dessa vez, Allan Souza Lima, Alvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa vão se jogar no ritmo do funk. Eduardo Sterblitch é o nome do júri artístico da semana.
Saiba tudo sobre o programa de hoje!
Qual é a dinâmica da Dança dos Famosos hoje?
Neste domingo não haverá eliminação. Porém, as quatro duplas com menos pontuação após as apresentações irá para a repescagem, que acontece no dia 19 de outubro.
Os quatro irão competir com os integrantes com menor pontuação do Grupo B, que se apresenta no próximo domingo (12/10).
Quem está na repescagem? Notas da Dança dos Famosos
A matéria está endo atualizada com as notas dos jurados da Dança dos Famosos.
Manu Bahtidão e Heron Leal
Eduardo Sterblich - 10
Milton Cunha - 9,9
Carlinhos de Jesus - 9,6
Ana Botafogo - 9,8
Zebrinha - 9,7
Luan Pereira e Mariana Fernandes
Eduardo Sterblich - 10
Milton Cunha - 9,8
Carlinhos de Jesus - 9,5
Ana Botafogo - 9,6
Zebrinha - 9,5
Nicole Bahls e Fernando Perrotti
Eduardo Sterblich - 10
Milton Cunha - 9,7
Carlinhos de Jesus - 9,6
Ana Botafogo - 9,6
Zebrinha - 9,6
Últimos vencedores da Dança dos Famosos
- 2024: Tati Machado
- 2023: Priscila Fantin
- 2022: Vitória Strada
- 2021: Paolla Oliveira
- 2020: Lucy Ramos