Harry Potter: Chefe da HBO Max diz que série é “adaptação encantadora” dos livros
A série de Harry Potter da HBO está ganhando forma e, segundo Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original da HBO Max, o resultado deve agradar profundamente aos fãs dos livros. Durante um painel no evento Content London, nesta quarta-feira (3), a executiva afirmou que visitará o set da produção e elogiou o que já viu até agora.
“Eu simplesmente continuo pensando: é uma adaptação tão encantadora dos livros”, comentou Aubrey. “E acho que, quando as pessoas assistirem, vão pensar: ‘Estes são os livros.’”
A executiva destacou também o caráter britânico da produção, reforçando a conexão da série com suas raízes.
“É criada por um roteirista britânico, dirigida por um cineasta britânico e seus profissionais são alguns dos melhores que o país tem a oferecer. Estou muito animada para que todos possam ver.”
A nova adaptação de Harry Potter está sendo filmada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, no Reino Unido, e tem estreia prevista para 2027. Cada temporada será dedicada a um dos livros de J.K. Rowling, em um formato que promete aprofundar elementos da obra que ficaram de fora das adaptações cinematográficas.
Tudo que você precisa saber sobre a série de Harry Potter
A série está atualmente em produção, prevista para durar até a primavera norte-americana de 2026, com a segunda temporada começando as filmagens logo depois de uma breve pausa.
A nova versão da HBO da adorada história de Harry Potter acompanhará o jovem enquanto ele descobre que é um bruxo, deixa sua família trouxa para trás e parte para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo do caminho, ele faz amizade com Ron Weasley e Hermione Granger e luta contra Lord Voldemort.
Dominic McLaughlin será o Harry, Arabella Stanton estrelará como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.
O extenso elenco é formado também por: Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
Katherine Parkinson estrelará como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Leo Earley como Simas Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown e Bertie Carvel como Cornélio Fudge. Bel Powley e Daniel Rigby interpretarão Petúnia e Válter Dursley.
Warwick Davis, que interpretou o Professor Filius Flitwick na franquia, reprisará seu papel. Além disso, Elijah Oshin estrela como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey e Leigh Gill como Grampo.
Francesca Gardiner, que já ganhou Emmy por Succession, vai comandar a série de Harry Potter, enquanto Mark Mylod, de Game of Thrones, O Menu, e que também já trabalhou com Gardiner na série sobre a família Roy, vai dirigir vários episódios.
A controversa J.K. Rowling atuará na produção executiva da série, e ao que tudo indica, cada temporada da produção adaptará um dos livros da autora, sendo fiel ao material original.
O reboot de Harry Potter estreia em 2027 na HBO Max. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da franquia no mesmo streaming.
