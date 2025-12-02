fechar
Uma Batalha Após a Outra e Wagner Moura vencem prêmios dos críticos de Nova York

Por Observatório do Cinema Publicado em 02/12/2025 às 15:55
A New York Film Critics Circle, premiação dos críticos de Nova York, elegeu os melhores do ano no cinema nesta terça-feira (2).

Uma Batalha Após a Outra venceu como Melhor filme, enquanto o brasileiro O Agente Secreto foi eleito Melhor filme internacional. O longa também rendeu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator.

Confira abaixo a lista completa de vencedores:

Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra

Direção: Jafar Panahi por Foi Apenas um Acidente

Ator: Wagner Moura por O Agente Secreto

Atriz: Rose Byrne por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Ator Coadjuvante: Benicio del Toro por Uma Batalha Após a Outra

Atriz Coadjuvante: Amy Madigan por A Hora do Mal

Roteiro: Marty Supreme

Filme de Animação: Guerreiras do K-Pop

Fotografia: Pecadores

Documentário: My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

Filme Internacional: O Agente Secreto

Diretor Estreante / Primeiro Filme: Eephus

