Uma Batalha Após a Outra e Wagner Moura vencem prêmios dos críticos de Nova York
A New York Film Critics Circle, premiação dos críticos de Nova York, elegeu os melhores do ano no cinema nesta terça-feira (2).
Uma Batalha Após a Outra venceu como Melhor filme, enquanto o brasileiro O Agente Secreto foi eleito Melhor filme internacional. O longa também rendeu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator.
Confira abaixo a lista completa de vencedores:
Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra
Direção: Jafar Panahi por Foi Apenas um Acidente
Ator: Wagner Moura por O Agente Secreto
Atriz: Rose Byrne por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Ator Coadjuvante: Benicio del Toro por Uma Batalha Após a Outra
Atriz Coadjuvante: Amy Madigan por A Hora do Mal
Roteiro: Marty Supreme
Filme de Animação: Guerreiras do K-Pop
Fotografia: Pecadores
Documentário: My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow
Filme Internacional: O Agente Secreto
Diretor Estreante / Primeiro Filme: Eephus
