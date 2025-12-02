Stranger Things: Revelada a duração do episódio final da série
A contagem regressiva para o fim de Stranger Things já começou. A Netflix revelou a duração do episódio final da série: serão 2 horas e 5 minutos para encerrar a história dos heróis de Hawkins.
Além disso, o streaming confirmou as salas de cinema que vão exibir o aguardado episódio final da série.
De acordo com a Nettflix, o capítulo derradeiro será projetado em mais de 500 cinemas nos Estados Unidos e no Canadá a partir de 31 de dezembro, às 17h (horário do Pacífico). As exibições continuam ao longo de 1º de janeiro de 2026, celebrando a despedida do fenômeno global nas telonas.
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
