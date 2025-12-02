Mother Mary: Anne Hathaway é pop star perseguida por demônios no trailer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Foi divulgado o primeiro trailer de Mother Mary, musical que traz Anne Hathaway como um pop star perseguida por demônios. Confira no final da página.

Descrito como um melodrama épico, o filme é conduzido por uma trilha original composta por Charli XCX em parceria com Jack Antonoff e traz Anne Hathaway no papel de uma musicista que se envolve romanticamente com uma renomada designer de moda interpretada por Michaela Coel, conhecida por trabalhos como Black Mirror.

O elenco reúne ainda uma série de nomes de destaque da nova geração e de produções recentes, entre eles Hunter Schafer, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Sian Clifford e FKA Twigs.

Com direção e roteiro de David Lowery, de Sombras da Vida, Mother Mary tem lançamento previsto para os cinemas em 2026.

Trailer: