Mother Mary: Anne Hathaway é pop star perseguida por demônios no trailer
Foi divulgado o primeiro trailer de Mother Mary, musical que traz Anne Hathaway como um pop star perseguida por demônios. Confira no final da página.
Descrito como um melodrama épico, o filme é conduzido por uma trilha original composta por Charli XCX em parceria com Jack Antonoff e traz Anne Hathaway no papel de uma musicista que se envolve romanticamente com uma renomada designer de moda interpretada por Michaela Coel, conhecida por trabalhos como Black Mirror.
O elenco reúne ainda uma série de nomes de destaque da nova geração e de produções recentes, entre eles Hunter Schafer, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Sian Clifford e FKA Twigs.
Com direção e roteiro de David Lowery, de Sombras da Vida, Mother Mary tem lançamento previsto para os cinemas em 2026.
Trailer:
