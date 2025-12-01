Observatório do Cinema | Notícia
Os lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video
O mês de dezembro chegou, e o Prime Video já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os principais destaques estão
Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming da Amazon e programe-se para não perder nada!
Séries
- Talvez Amanhã – Temporada 1 — 06 de dezembro
- Fallout – Temporada 2 — 16 de dezembro
Filmes
- O Esquema Fenício — 02 de dezembro
- Um. Natal. Surreal. — 03 de dezembro
- Merv — 10 de dezembro
- Diga-me Baixinho — 12 de dezembro
- Uma Vida de Esperança — 12 de dezembro
- Como Treinar o Seu Dragão — 22 de dezembro
- Bad Boys: Até o Fim — 25 de dezembro
- M3GAN 2.0 — 26 de dezembro
- O Bom Vizinho — 26 de dezembro
- A Casa da Armadilha — 31 de dezembro
Loja Prime Video
- A Vida de Chuck — 04 de dezembro
- Natal no País das Maravilhas — 04 de dezembro
- O Bom Bandido — 04 de dezembro
- Uma Batalha Após a Outra — 04 de dezembro
Assinaturas Adicionais
- Missão: Impossível – O Acerto Final (Paramount+) — 04 de dezembro
- Ladrões (HBO Max) — 05 de dezembro
- Smurfs (Paramount+) — 09 de dezembro
