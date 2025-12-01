Os lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mês de dezembro chegou, e o Prime Video já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os principais destaques estão

Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming da Amazon e programe-se para não perder nada!

Séries

Talvez Amanhã – Temporada 1 — 06 de dezembro

— 06 de dezembro Fallout – Temporada 2 — 16 de dezembro

Filmes

O Esquema Fenício — 02 de dezembro

— 02 de dezembro Um. Natal. Surreal. — 03 de dezembro

— 03 de dezembro Merv — 10 de dezembro

— 10 de dezembro Diga-me Baixinho — 12 de dezembro

— 12 de dezembro Uma Vida de Esperança — 12 de dezembro

— 12 de dezembro Como Treinar o Seu Dragão — 22 de dezembro

— 22 de dezembro Bad Boys: Até o Fim — 25 de dezembro

— 25 de dezembro M3GAN 2.0 — 26 de dezembro

— 26 de dezembro O Bom Vizinho — 26 de dezembro

— 26 de dezembro A Casa da Armadilha — 31 de dezembro

Loja Prime Video

A Vida de Chuck — 04 de dezembro

— 04 de dezembro Natal no País das Maravilhas — 04 de dezembro

— 04 de dezembro O Bom Bandido — 04 de dezembro

— 04 de dezembro Uma Batalha Após a Outra — 04 de dezembro

Assinaturas Adicionais

Missão: Impossível – O Acerto Final (Paramount+) — 04 de dezembro

(Paramount+) — 04 de dezembro Ladrões (HBO Max) — 05 de dezembro

(HBO Max) — 05 de dezembro Smurfs (Paramount+) — 09 de dezembro

