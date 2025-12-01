fechar
Os lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video

Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 9:36
O mês de dezembro chegou, e o Prime Video já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os principais destaques estão

Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming da Amazon e programe-se para não perder nada!

Séries

  • Talvez Amanhã – Temporada 1 — 06 de dezembro
  • Fallout – Temporada 2 — 16 de dezembro

Filmes

  • O Esquema Fenício — 02 de dezembro
  • Um. Natal. Surreal. — 03 de dezembro
  • Merv — 10 de dezembro
  • Diga-me Baixinho — 12 de dezembro
  • Uma Vida de Esperança — 12 de dezembro
  • Como Treinar o Seu Dragão — 22 de dezembro
  • Bad Boys: Até o Fim — 25 de dezembro
  • M3GAN 2.0 — 26 de dezembro
  • O Bom Vizinho — 26 de dezembro
  • A Casa da Armadilha — 31 de dezembro

Loja Prime Video

  • A Vida de Chuck — 04 de dezembro
  • Natal no País das Maravilhas — 04 de dezembro
  • O Bom Bandido — 04 de dezembro
  • Uma Batalha Após a Outra — 04 de dezembro
Missão: Impossível 8

Assinaturas Adicionais

  • Missão: Impossível – O Acerto Final (Paramount+) — 04 de dezembro
  • Ladrões (HBO Max) — 05 de dezembro
  • Smurfs (Paramount+) — 09 de dezembro

