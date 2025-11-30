Zootopia 2 domina as bilheterias e registra a 4ª maior abertura da história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um desempenho avassalador, Zootopia 2 estreou liderando as bilheterias norte-americanas com US$ 156 milhões desde quarta-feira, sendo US$ 96,8 milhões apenas no fim de semana de Ação de Graças.

A animação garantiu a segunda melhor estreia de Ação de Graças de todos os tempos, atrás apenas de Moana 2 (US$ 225 milhões no mesmo período) e acima de Frozen 2, que faturou US$ 125 milhões em 2019.

O resultado supera com folga o lançamento do filme original, que abriu com US$ 75 milhões em 2016 antes de se tornar um fenômeno global com US$ 1,02 bilhão arrecadados.

No mercado internacional, Zootopia 2 foi ainda mais impressionante, somando US$ 400 milhões, incluindo US$ 272 milhões apenas na China, onde quebrou recordes para uma animação. Com isso, a sequência acumulou US$ 556 milhões mundialmente, conquistando a quarta maior abertura global da história.

Tudo sobre Em Zootopia 2

Em Zootopia 2, após resolverem o maior caso da história de Zootopia, os jovens policiais Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman) descobrem que sua parceria não é tão sólida quanto imaginavam, quando o Chefe Bogo (Idris Elba) os inscreve no programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Mas logo eles terão a união posta à prova quando se veem envolvidos em um novo mistério — dessa vez ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal.

Jason Bateman retorna como Nick Wilde, a raposa ex-golpista que agora integra o Departamento de Polícia de Zootopia. Ginnifer Goodwin volta como Judy Hopps, e Shakira reprisa a popstar Gazelle. Entre as novidades estão Quinta Brunson (vencedora do Emmy) como a Dra. Fuzzby, Ke Huy Quan (vencedor do Oscar) como a cobra ardilosa Gary, Idris Elba novamente como o Chefe Bogo, e a comediante Fortune Feimster como uma castor chamada Nibbles.

O elenco também inclui Bonnie Hunt como Bonnie Hopps, Don Lake como Stu Hopps, Nate Torrence como Clawhauser, Jenny Slate como Bellwether, Alan Tudyk como Duke Weaselton, Maurice LaMarche como o Sr. Big, Leah Latham como Fru Fru, John Dallas como Frantic Pig, Tommy Chong como Yax, Mark Rhino Smith como o policial McHorn e Raymond Persi como Flash. Os músicos Ed Sheeran e Blake Slatkin fazem participações especiais como um par de ovelhas chamadas Ed Shearin e Baalake Lambkin.

Zootopia 2 ainda conta com participações de voz das estrelas de “Moana” e “Moana 2” – Dwayne Johnson (como Zeke) e Auli?i Cravalho (como Anti-Venom Pen) – além de Rachel House (como Gramma Taller) e David Fane (como Truffler); Josh Gad, de “Frozen” e “Frozen 2” (como Paul Moledebrandt); Anika Noni Rose, de “A Princesa e o Sapo” (como Squeal of Fortune Mouse); além de Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama e John Leguizamo, de “Encanto” (como Bloats, Higgins e Antony).

Zootopia 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

