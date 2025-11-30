Vin Diesel homenageia Paul Walker 12 anos após a morte do ator de Velozes e Furiosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Vin Diesel usou suas redes sociais para homenagear Paul Walker, 12 anos após a morte do astro de Velozes e Furiosos. Walker faleceu em um acidente de carro em 30 de novembro de 2013, durante as filmagens de Velozes e Furiosos 7, e desde então Diesel mantém o hábito de lembrar o amigo nessa data todos os anos.

Neste ano, o ator publicou no Instagram uma imagem dos bastidores ao lado de Walker e reforçou que a influência do colega permanece em vários aspectos de sua vida. No texto, Diesel revela que nomeou sua filha Pauline em homenagem ao ator e menciona Meadow, filha de Walker, como uma presença constante de positividade para sua família.

O intérprete de Dominic Toretto se refere a Walker como sua “outra metade” e celebra o vínculo único que compartilharam, afirmando sentir-se “abençoado” por tê-lo tido como amigo.

Confira a homenagem e o post abaixo:

“Doze anos Pablo, Dei a ela o nome de Pauline… Ela nunca conheceu o tio Pablo, mas quando chamo seu nome, eu sei que você está por perto. Dias sombrios, caminhando pela vida com o coração partido, escondendo isso do mundo. Alguns perceberam… Kobe foi um deles, como se ele soubesse o peso que eu carregava ou o quão fácil teria sido desistir. Michael foi outro… conheço há anos. Ele previu que Pauline nasceria no aniversário dele… e acertou. Esses anjos me encontraram exatamente quando eu precisava. Eu acredito, de verdade, que foram enviados por você. Pauline, que leva o seu nome, joga basquete agora. Usa a camisa 24 e foi eleita MVP nesta temporada. Aposto que você e o Kobe estão sorrindo… juntos. Lil V, aquele menininho cujo segundo aniversário você comemorou em Londres… agora tem quinze anos. Mais alto do que eu. Virando um homem de quem você teria muito orgulho. Como quando você conheceu meu filho mais velho e disse que ele se parecia com você… Eu guardo as menores lembranças. Você no set com a Alpha Angel no seu colo. SpongeBob no seu iPhone novinho. Aquele sorriso. Você sabia que isso ia me irritar, haha… Eu daria qualquer coisa para você me irritar mais uma vez. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Meadow tem sido um presente para os meus filhos. Uma verdadeira prima. Durante as filmagens do primeiro Velozes, você falava sobre ela com tanto encantamento na voz. Você me mostrou quão sagrada a paternidade pode ser. Quando sua mãe me viu neste verão, ela olhou direto para mim… como se estivesse procurando por você. Como se, de alguma forma, através dos meus olhos, ainda pudesse encontrar o filho dela. Ela estava certa, sabe. Você sempre foi minha outra metade. Eu não teria conseguido sem o amor da sua família. Sentei no Dia de Ação de Graças este ano, cercado pela família, e me peguei desejando que alguns deles me conhecessem do jeito que você conhecia. Do jeito que a gente conseguia ficar em silêncio ou se comunicar sem palavras. Poucos têm isso na vida, mas nós tivemos desde o início. Doze anos. Nada de tristeza, irmão. Abençoado. O universo continua colocando anjos no meu caminho. Eu sei que você faz parte disso… uma irmandade eterna. Te amo para sempre… V.”

Tudo sobre Velozes e Furiosos 11

Vin Diesel compartilhou recentemente uma nova atualização sobre Velozes e Furiosos 11, o próximo e possivelmente último capítulo da franquia Velozes e Furiosos. Após rumores de atrasos e até um possível cancelamento do filme, o ator garantiu que o projeto está avançando e deve iniciar as filmagens nos próximos meses.

Em publicação no Instagram, Diesel divulgou fotos e um vídeo ao lado de Michael Moses, diretor de marketing da Universal Pictures. No vídeo, Moses afirma que ambos estão “planejando tudo e que está tudo resolvido”, sinalizando que o estúdio retomou a confiança no projeto.

Os rumores sobre o futuro de Velozes e Furiosos 11 surgiram após Jason Momoa revelar que ainda não havia recebido o roteiro e reportagens indicarem que a Universal só seguiria com a produção se o orçamento fosse reduzido. Com a nova atualização, parece que o estúdio e Diesel chegaram a um acordo, garantindo a continuidade da saga que começou em 2001.

Velozes e Furiosos 11 ainda não tem data de estreia oficial, mas deve encerrar a história principal da franquia que se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema.

O post Vin Diesel homenageia Paul Walker 12 anos após a morte do ator de Velozes e Furiosos apareceu primeiro em Observatório do Cinema.