7 ótimos k-dramas para ver no Prime Video

Por Observatório do Cinema Publicado em 30/11/2025 às 16:02
Tem semanas em que tudo o que a gente precisa é escapar para um bom k-drama, daqueles que entregam romance, mistério, reviravoltas e aquela emoção que só a Coreia consegue entregar. E o Prime Video está em uma fase iluminada: reunindo alguns dos títulos mais comentados, polêmicos e viciantes dos últimos anos.

Prepare-se: a lista abaixo não traz “mais do mesmo”. São histórias intensas, cheias de tensão e viradas que deixam qualquer fã dizendo “só mais um episódio”.

Payback: Money and Power

Um dos dramas mais eletrizantes do catálogo do Prime Video, Payback: Money and Power aposta em uma mistura irresistível: conspiração, corrupção e um protagonista disposto a destruir todo um sistema.

Eun Young não é aquele mocinho clássico, e talvez seja isso que torne tudo tão fascinante. Ele vai contra cartéis e autoridades corruptas sem piscar. E aí vem a surpresa: quanto mais perigoso o jogo fica, mais viciante a série se torna. Será que alguém sai dessa batalha realmente limpo?

A Rainha dos Golpes

Se você curte tramas sobre golpistas brilhantes, fugas ousadas e planos que desafiam a lógica, A Rainha dos Golpes vai virar sua nova queridinha. Yun Yi-rang lidera uma equipe de especialistas em lavagem e fraude, mas com um detalhe que muda tudo: eles só roubam de quem realmente merece.

A dinâmica da equipe, Yi-rang, James e Myung Gu-ho, lembra aquelas gangues charmosas de filmes como Onze Homens e um Segredo, só que com aquele toque emocional e dramático tão típico dos k-dramas. Os golpes são inteligentes, visualmente incríveis e sempre carregados de tensão.

Bate Coração

Nada como um romance sobrenatural bem executado, né? Em Bate Coração, seguimos Woo-hyul, um vampiro que sonha em se tornar humano, mas falha por um único dia após 100 anos de espera.

Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele acaba dividindo a casa com Joo In-hae, uma mulher prática, durona e zero aberta para emoções. O contraste entre os dois é simplesmente delicioso: ela finge não se importar, ele tenta parecer indiferente, mas ninguém engana ninguém.

O Voto de Morte

Prepare-se: O Voto de Morte é daqueles thrillers que te fazem pausar e respirar fundo. A proposta é perturbadora e brilhante ao mesmo tempo: um misterioso mascarado chamado Gaetal coloca criminosos em votação pública. Se mais de 50% disser “sim”, o condenado morre.

A série cutuca feridas sociais reais, impunidade, revolta e sede de justiça, sem perder o ritmo de suspense. O trio de protagonistas dá peso emocional à trama, e cada pista parece te arrastar para mais perguntas. E o pior (ou melhor?): a série nunca entrega respostas fáceis.

A Esposa do Meu Marido

Se tem algo que K-drama faz com perfeição é vingança, e A Esposa do Meu Marido talvez seja um dos melhores exemplos recentes. Kang Ji-won é traída pelo marido e pela melhor amiga… e pior: é morta por eles.

Ji-won acorda dez anos antes, no momento exato em que tudo começou a desmoronar. E decide: desta vez, quem vai sofrer não é ela. O plano dela para manipular o destino dos traidores é delicioso de acompanhar, cheio de reviravoltas, tensão e aquele gostinho de “pega, otário!”.

O Dia do Sequestro

Esse aqui é uma pérola: O Dia do Sequestro mistura comédia, mistério e emoção como poucos dramas conseguem. Kim Myeong-jun, um pai desesperado pela saúde da filha, tenta sequestrar uma garota rica… e falha miseravelmente. Só que a situação muda quando a menina perde a memória e passa a confiar nele.

O contraste entre a inocência da garota e o desespero dele cria momentos únicos, ora engraçados, ora dolorosos, que deixam o espectador sem saber se ri ou chora. E então surge o verdadeiro mistério: quem matou os pais da menina?

O Jogo da Morte

Baseado no famoso webtoon, O Jogo da Morte acompanha Choi Yi-jae, um homem que tenta tirar a própria vida e acaba despertando a fúria da própria Morte. Como punição, ele precisa viver 12 vidas diferentes, e morrer em todas elas.

Cada vida é quase um mini-drama dentro do drama, com novos personagens, escolhas e consequências. Visualmente incrível e cheio de metáforas sobre existência, a série mostra como até a pior decisão pode virar um ponto de virada inesperado.

