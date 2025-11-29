7 personagens da Marvel que morreram e voltaram ainda mais poderosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Marvel sempre adorou brincar com a nossa emoção, e nada mexe mais com os fãs do que uma boa morte seguida de um retorno explosivo. Alguns heróis e vilões voltam diferentes. Outros, simplesmente… voltam quebrando todas as regras.

E o mais curioso? Muitas vezes, eles ressurgem ainda mais fortes do que eram antes. Mas isso não é tudo: cada ressurreição costuma carregar um impacto gigante no universo Marvel, abrindo portas para novas sagas, conflitos e até crises cósmicas que mudam tudo.

A seguir, revisitamos sete personagens que morreram, chocaram geral e retornaram com poderes ampliados, revelando como a morte, e o que vem depois transformou completamente seus caminhos.

Magneto

Magneto sempre foi aquele personagem que parece impossível de derrubar, e as repetidas mortes dele só reforçam essa ideia. Mas na era Krakoa, as coisas ficaram ainda mais intensas: ele foi morto por Uranos, sem backup de memória, o que deveria ter sido seu fim definitivo. Ou será que não?

Storm o encontrou no pós-vida mutante, os Campos Elísios, e decidiu trazê-lo de volta de um jeito nada ortodoxo. Ao retornar, Magneto não apenas ganhou um novo corpo: voltou com uma força magnética absurda, capaz até de enfrentar Nimrod, algo que antes parecia inalcançável.

E aí fica a pergunta: o que acontece quando alguém já poderoso demais retorna empoderado pela própria morte?

No entanto, como toda história do Mestre do Magnetismo, nada dura para sempre. As mudanças de “From the Ashes” apontam um novo equilíbrio, ou desequilíbrio, que deixa qualquer fã curioso sobre os próximos passos.

Magnum

Simon Williams já começou sua história na Marvel em meio ao caos: um trato com os Mestres do Mal, um poder que o tornava uma arma viva e… uma morte quase imediata. Só que seu fim foi apenas o início. A energia iônica transformou Magnum em algo além de humano. Em algo… imortal?

Depois de ressurgir como um ser completamente composto de energia, ele voltou mais forte, mais resistente e com habilidades que antes eram só teoria. Quando Wanda o trouxe de volta novamente, veio outro upgrade: voo, formas energéticas e força amplificada.

Mas isso também trouxe um efeito colateral inesperado, uma crise existencial que só alguém “morto-vivo energético” poderia ter.

Será que poder ilimitado vale a sensação constante de não saber se ainda é humano?

Hulk

A morte do Hulk em Guerra Civil II já foi um choque por si só, ainda mais por ter sido causada por uma flecha criada por Bruce Banner. Mas o que veio depois foi ainda mais assustador. Ressuscitado pela Hydra e transformado em uma criatura quase zumbi, o Gigante Esmeralda mergulhou em uma fase que redefiniu completamente seu lugar na Marvel.

Em O Imortal Hulk, descobrimos que ele é um avatar do One Below All, o que basicamente o torna um ser primordial capaz de renascer infinitas vezes. Cada morte se torna um portal de retorno, e cada retorno, uma versão mais forte, mais sinistra e mais impossível de parar.

É o tipo de poder que faz até deuses repensarem suas escolhas.

Não é exagero dizer que o Hulk pode ser hoje o ser humano mais poderoso do universo Marvel. Mas será que isso tem limite?

Wolverine

Wolverine já morreu mais vezes do que gostaria, e honestamente, mais vezes do que os fãs conseguem acompanhar. Mas algumas dessas ressurreições mudaram tudo. A primeira grande virada veio em X-Men Annual #11, quando a morte pela criatura Horde acabou entregando a Logan poder divino temporário para derrotá-la e reviver seus amigos.

Décadas depois, sua morte em Morte de Wolverine marcou uma era. E quando retornou em Retorno de Wolverine, veio com as polêmicas garras de fogo, garras incandescentes que o colocavam em um estado brutal, quase incontrolável, sacrificando seu fator de cura.

Era mais força em troca de mais dor, a cara dele.

Mesmo que o poder tenha desaparecido, o impacto ficou. Afinal, o que significa “melhor no que faz” quando até morrer deixa Logan mais perigoso?

Professor X

Charles Xavier já foi morto algumas vezes, mas nenhuma tão decisiva quanto seu fim pelas mãos do Ciclope possuído pela Fênix em Vingadores vs. X-Men. Ele ficou morto por cinco anos, até que o Rei das Sombras decidiu brincar com sua alma no Plano Astral.

Ao retornar no corpo de Fantomex, Xavier ganhou uma intensidade mental que nunca tivera antes. Na era Krakoa, isso explodiu de vez: ele passou a baixar memórias de milhares de mutantes, a vigiar o mundo psíquico com precisão cirúrgica e até desenvolveu telecinesia.

É como se a morte tivesse desbloqueado uma versão final de sua mente.

Mas será que tanto poder mental assim não cobra um preço?

Jean Grey

Jean Grey sempre teve a morte como parte de sua mitologia. Mas sua queda em Baile do Fogo do Inferno foi especialmente cruel: a lâmina com veneno de Outro Mundo impedia qualquer esperança de ressurreição Krakoana. Só que Jean nunca está sozinha, a Fênix sempre volta para buscar sua escolhida.

E dessa vez, Jean não só retornou: se uniu completamente à personificação da vida, morte e renascimento. Voltou capaz de atravessar o cosmos salvando civilizações inteiras e até interferiu no tempo para impedir o plano Dominion.

Ela virou algo próximo de uma entidade pura, e isso muda absolutamente tudo.

A pergunta agora é: existe algum limite para alguém que renasce da própria morte cósmica?

O post 7 personagens da Marvel que morreram e voltaram ainda mais poderosos apareceu primeiro em Observatório do Cinema.