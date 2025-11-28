Stranger Things: Ator revela experiência “nojenta” ao morar com colega da série
Enquanto os fãs estão assistindo aos primeiros episódios da 5ª temporada de Stranger Things, Gaten Matarazzo, o intérprete de Dustin Henderson, revelou detalhes curiosos dos bastidores, incluindo como foi dividir casa por um ano com o colega Finn Wolfhard, que vive Mike Wheeler na série.
Durante participação no podcast Dinner’s on Me, apresentado por Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Matarazzo descreveu a experiência de morar com Wolfhard como algo “próximo a uma vida universitária”. Segundo ele, a ficha caiu alguns meses depois da mudança:
“Eu olhei ao redor três meses depois de morarmos juntos e pensei: ‘Este lugar está nojento.’”
Apesar do caos, os dois desenvolveram um vínculo forte, justamente o que acabou contribuindo para a bagunça generalizada.
“A gente combinava muito a energia um do outro. Nos dávamos tão bem havia tanto tempo que não exigíamos nada um do outro. Era tipo: ‘Ah, dane-se, cara. A gente resolve depois’”, contou Matarazzo.
O problema só ficou evidente quando eles tentavam marcar encontros com outros colegas durante as pausas das filmagens da última temporada.
“A gente planejava sair, e alguém dizia: ‘Beleza, encontramos vocês na casa de vocês.’ E os dois respondiam: ‘Não. Não cheguem a 3 metros da nossa casa’”, brincou o ator.
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
